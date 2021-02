Lea los nombres de los policías que responderán por incendio en Soacha

El pasado 4 de septiembre de 2020 a las 2 de la tarde, en la estación de policía del barrio San Mateo del municipio de Soacha, Cundinamarca, se presentó una conflagración en el sitio dispuesto para la retención de personas privadas de la libertad en una carceleta. Esta situación afectó la integridad física de la totalidad de los retenidos que se encontraban allí, unas 11 personas.

El saldo trágico de esta emergencia fue la muerte de ocho ciudadanos, y además tres personas más sufrieron lesiones de extrema gravedad y pusieron en riesgo su vida. Los decesos se presentaron: uno en el hospital Cardiovascular y siete en el hospital Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá.

Todas estas personas se encontraban en esa estación con ocasión de requerimientos judiciales que tenían por la presunta comisión de diferentes delitos, y uno de ellos ya estaba condenado.

Por todo lo anterior, hoy se realizará una audiencia de imputación de cargos en contra de los policías que habrían estado involucrados en el hecho y que por omisión o acción tuvieron responsabilidad en la muerte de los ocho presos. El delito a imputar será el de homicidio doloso agravado en concurso homogéneo.

Los policías indiciados llamados a responder por estos hechos son Jorge Eliécer Suárez Orduz, Aleida del Pilar González Quiroz y Gabriel Ruiz Moreno .

El concejal de Bogotá Diego Cancino pidió "responsabilidad de mando" frente al anuncio de que la Fiscalía imputará cargos a los uniformados por el caso que llamó: 'La hoguera humana' y que el cabildante denunció el 10 de noviembre.



"Nos duele profundamente lo que pasó. Hoy, la justicia ha empezado a operar. Gracias a nuestras denuncias abrieron investigación a tres policías que estaban en la estación de San Mateo ese día. Nosotros pedimos en su momento a la Fiscalía que trasladara el caso de Soacha a la Dirección Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía y pedimos también a la Procuraduría que asumiera el poder disciplinario preferente en la investigación. Hoy insistimos a la nueva procuradora que agilice esas investigaciones", dijo el concejal de Bogotá por la Alianza Verde.



En respuesta a un derecho de petición del concejal Cancino ante la policía de Cundinamarca, la subintendente Aleida González, hoy imputada por la Fiscalía, en calidad de comandante encargada de la estación de policía de San Mateo, anotó que fueron siete las personas fallecidas en los hechos: Jesús Alirio Abril, Jeison Conde Ramírez, Juan David Rojas Ordóñez, Ánderson Estiven Méndez, Bernardo Pinedo Gaviria, Óscar Infante Giraldo y Cristián Rincón Caicedo, cifra que no concuerda con los testimonios de las familias.



Carolina, madre de Juan David (25 años), dijo que era una excelente noticia. Sin embargo, anotó que "hay muchas cosas que faltan por esclarecer, ya que nuestros muchachos se encontraban bajo la responsabilidad de la policía, bajo la responsabilidad del mismo Estado. Vemos que allí los muchachos murieron incinerados por la omisión, acción de la policía. Evidenciamos que imputan cargos solamente a dos policías, y nuestra pregunta es ¿y los demás qué? Queremos que se haga justicia y no venganza. No queremos que este atroz crimen quede en la impunidad".



"Las autoridades deben garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas. La policía debe dar garantías de no repetición", concluyó Cancino.

REDACCIÓN BOGOTÁ

