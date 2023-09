Un feroz incendió sorprendió a los bogotanos en la tarde de este viernes. En la localidad de Teusaquillo, en la carrera octava con calle 39, las llamas consumieron dos apartamentos de uno de los tradicionales edificios que se erigen en la zona aledaña a la Pontificia Universidad Javeriana.



Las autoridades reportaron que se trató de una vivienda ubicada en el séptimo nivel de la edificación, la cual fue totalmente evacuada, mientras que las unidades de emergencia hacían la revisión de los distintos niveles.



Según reportaron los entes de control, hubo afectaciones en los pisos 7, 8 y 9. Sin embargo, la mayor afectada fue Edna Morales, una adulta mayor, en condición de discapacidad, que perdió sus dos apartamentos producto de las llamas.



En charla con Citytv, la mujer expresó su dolor tras lo ocurrido.



Desgarrador relato de víctima del incendio

La mujer fue la gran víctima del incendio en Bogotá. Foto: Capturas de CITYTV

Según adelantó Paula Belalcázar, de Citytv, la mujer, en condición de discapacidad, estaba a unas cuadras de sus apartamentos, comprando en un supermercado, cuando el fuego atacó sobre las 4:33 de la tarde.



"Ella me dijo: '¡Doctora, su apartamento se está quemando!' y yo le dije: '¿Pero cómo, cómo, pero por qué...?, y ella me decía: 'No, doctora'....", contó la mujer, sobre la vecina que la alertó sobre lo ocurrido.



Según comentó, Morales tenía a su gata arriba cuando el humo se extendió.



"La alarma del edificio no sonó", comentó Dandy Osorio, testigo de lo ocurrido.



Las autoridades reportaron que aún no se han determinado las causas del incendio. Por fortuna, aseguraron, no se registró ningún lesionado.



Edna Morales está siendo atendida por por la Alcaldía local y la Secretaría de Integración Social.

*Con reportería de Paula Belalcázar, de Citytv.