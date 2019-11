La cría de gato que se salvó de morir en incendio en Bogotá

El incendio que se registró en el centro de Bogotá, durante la mañana de este miércoles, dejó varias situaciones esperanzadoras.

Si bien la estructura de la bodega de reciclaje en la que se presentó la conflagración tendrá muchos daños, hasta el momento no hay pérdidas humanas y tampoco de animales.



Un ejemplo de eso es la cría de gato que se encontrada en la zona y fue salvada por los Bomberos de Bogotá.



El hecho quedó registrado en las cámaras de Citytv, cuando un soldado, el dueño del animal, contó lo sucedido.



“Me lo acabaron de entregar, es mío, me lo entregó un oficial de los Bomberos de Bogotá. El gato está afectado”, contó el uniformado, minutos después de recibir a su peludo amigo.

“Quiero agradecerle a los Bomberos lo que hicieron: reaccionaron lo más rápido que pudieron. Gracias”, agregó, al tiempo que comentó que el animal estaba junto con “sus hermanitos (3) y una perrita, pero de ellos nada se sabe”.



Carlos Contreras, un miembro de los Bomberos, contó cómo fue el rescate del felino: “Lo vi dentro de la oscuridad y el humo, a pesar del miedo se acercó a mí para que lo rescatará”.

Un integrante del ejército re rencuentra con su mascota en medio de la emergencia. Foto: Edwin Sua / City Tv

Según el organismo, además del gatito, han sido rescatadas dos personas, tres vacas y dos chivos.



Aún no se determinan las causas del incendio. No obstante, en la bodega se encontró material combustible como papel y cartón. También se confirmó que no hay heridos hasta el momento, pero continúan a la búsqueda de personas que hayan podido quedar atrapadas.

