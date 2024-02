En video: gran incendio en apartamento de Usaquén; Bomberos controlaron la situación

Un incendio estructural se presentó en la localidad de Usaquén, en Bogotá, hacia las 6:21 de la tarde de este jueves 15 de febrero en un apartamento ubicado en el quinto piso de un conjunto residencial en el barrio Redil.



Cuando comenzó la conflagración, se encontraban dentro 3 personas, que pudieron salir ilesas y fueron valoradas por un médico, indicó City tv.



Pocos minutos después, llegaron los bomberos de las estaciones Bicentenario, Caobos y Chapinero que, con apoyo del Equipo Técnico de Rescate y Equipo de Aeronaves No Tripuladas, controlaron en un 99 por ciento el incendio en el edificio ubicado en la calle 174 con carrera 7A, según indicaron los Bomberos de Bogotá.



En total, 19 unidades realizaron el control de la conflagración con dos máquinas extintoras y un carrotanque, con el apoyo del grupo SAR de Aeronaves no Tripuladas, agregó el citado medio.

Se presentó un incendio en la localidad de Usaquén - Barrio El Redil en un 5 piso.

Llegué donde mis padres para estar pendientes de ellos, llamamos al 123 y casi no contestan, los bomberos y tardaron en llegar casi 15 minutos, ya había avanzado mucho cuando llegaron 😱 pic.twitter.com/luNy1g3OMb — Carolina Romero (@Carolin31738552) February 16, 2024

En videos compartidos en redes sociales por los vecinos se puede observar cómo las llamas consumen el apartamento ubicado en el último piso del edificio, antes de que los Bomberos controlaran la situación.



“Se hace control y liquidación. A la hora (8:51 p. m.) un 99 por ciento de control, liquidación de puntos calientes. Se hace ventilación hidráulica al interior del inmueble. No se presentan víctimas, ni pacientes en el lugar, ni animales de compañía afectados”, indicó el sargento Óscar Aragón, jefe de la estación de Bomberos.



Aragón también dio un parte de tranquilidad a los habitantes del conjunto residencial y los cercanos al mismo.

Bomberos de las estaciones Bicentenario, Caobos y Chapinero, con apoyo del Equipo Técnico de Rescate y Equipo de Aeronaves No Tripuladas, controlan un incendio en el quinto nivel de un edificio ubicado en la Calle 174 con Carrera 7A. Al momento no se reportan personas lesionadas. pic.twitter.com/bshydSWelV — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) February 15, 2024



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con informe de Esteban Bejarano

