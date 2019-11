Video de bus de TransMilenio incendiado no corresponde al paro del 21N

En redes sociales comenzó a en las últimas horas un video en el cual se veía un bus de TransMilenio incendiado. Según quienes lo compartían, el hecho sucedió en la mañana de este jueves, durante el paro nacional del 21 de noviembre.



Diana Andrade, quien era candidata a edil de la localidad Barrios Unidos, de Bogotá, en las pasadas elecciones del 27 de octubre, fue una de las primeras en subir el clip.

“¡Inaudito! Incendiaron un TransMilenio con gente adentro. Esto es terrorismo”, escribió la mujer en su cuenta de Twitter.

Pantallazo del post de Diana Andrade. Foto: Archivo particular

Sergio Rodríguez, un famoso tuitero y militante del partido Conservador, fue otra de las personas que compartió las imágenes con sus miles de seguidores.



Si bien el hecho sí ocurrió, diferentes entidades y autoridades nacionales y distritales aclararon que no corresponde a una situación del paro de nacional de este 21 de noviembre.



“Vídeo que circula por WhatsApp y redes sociales de un supuesto articulado incendiado es falso”, escribió TransMilenio.



Lo mismo hicieron la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República, entre otros, en sus cuentas de Twitter.

#Atención:



Vídeo que circula por WhatsApp y redes sociales de un supuesto articulado incendiado es FALSO. Los hechos ocurrieron en febrero de 2018. Para mayor información ingresar aquí ->https://t.co/SW9Cz7AVx9 pic.twitter.com/F3efLWMHGH — TransMilenio (@TransMilenio) November 21, 2019

Video que circula por WhatsApp y redes sociales que da cuenta de un supuesto articulado de @TransMilenio incendiado es FALSO. Los hechos ocurrieron en 2018.

CC @infopresidencia @MinInterior pic.twitter.com/8XppmDbo9J — Mindefensa (@mindefensa) November 21, 2019

Video que circula por WhatsApp y redes sociales que da cuenta de un supuesto articulado de @TransMilenio incendiado es FALSO. Los hechos ocurrieron en 2018. pic.twitter.com/l7l6ciYKZy — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) November 21, 2019

🚫 ¡Falso! @TransMilenio no tiene cancelada toda su operación.



En el momento, el sistema opera en los sectores donde las condiciones de seguridad y movilidad lo permiten.#MovilidadMeInforma#ParoNacional pic.twitter.com/fNZVauJ8WH — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) November 21, 2019

El hecho ocurrió realmente el 14 de febrero de 2018, cuando un grupo de personas manifestaban, en plena autopista Sur, por el alza de 100 que le habían hecho al pasaje de TransMilenio.



Al darse cuenta de su error, tanto Andrade como Rodríguez borraron sus post en redes.



“El video me llegó temprano en la mañana a varios grupos, me escribieron que al parecer era en la sevillana. Me acaban de confirmar que fue en otra fecha y es por ello que lo acabé de eliminar” (SIC), escribió ella.

Reitero , el video me llegó temprano en la mañana a varios grupos, me escribieron que al parecer era en la sevillana. Me acaban de confirmar que fue en otra fecha y es por ello que lo acabé de eliminar. pic.twitter.com/WifPq1kBMr — Diana Andrade (@DianaAndradeCD) November 21, 2019

"Me confirman que el video que subí sobre un bus de transmilenio quemándose no es de hoy sino de hace un año por parte de los mismos encapuchados que salen hoy, pido excusas. Y les digo a los ciudadanos que tengan cuidado ya saben de que son capaces los manifestantes” (SIC), publicó él.

Me confirman que el video que subí sobre un bus de transmilenio quemándose no es de hoy sino de hace un año por parte de los mismos encapuchados que salen hoy, pido excusas. Y les digo a los ciudadanos que tengan cuidado ya saben de que son capaces los manifestantes. — Sergio D. Rodriguez (@SdrodriguezT) November 21, 2019

La Policía Metropolitana de Bogotá, por su parte, pidió, “respetuosamente, verificar cualquier información antes de difundir por redes o grupos, con el propósito de evitar pánico innecesario en la ciudadanía”.



