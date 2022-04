Un voraz incendio en la sede abandonada del consulado de Venezuela, en la autopista Norte con calle 103, prendió las alarmas de las autoridades de la capital por la ocupación del espacio por parte de habitantes de calle.



La conflagración habría comenzado cuando un grupo de personas encendió una fogata que se salió de control. La comunidad del sector pide que el lugar, abandonado desde 2019, sea sellado definitivamente.

De acuerdo con la comunidad del barrio, los hechos se presentaron después de las 2:00 a.m. de este lunes. La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, quienes controlaron el incendio hacia las 3 a.m.



Los uniformados no reportaron personas lesionadas ni daños a la infraestructura aledaña al lugar de la emergencia.



Por último, los vecinos del barrio Santa Bibiana manifestaron que esta edificación se ha convertido en foco de la delincuencia debido a que se encuentra abandonada y a que no existe ninguna persona que la custodie.

REDACCIÓN BOGOTÁ

