Según el fiscal José Manuel Martínez Malaver, director Seccional de Bogotá, se le imputará el delito de homicidio culposo a dos personas intervinientes en el suceso ocurrido en el hospital fundación Homi La Misericordia tras la muerte de una menor de edad.

Explicó que hubo un presunto error en la administración del medicamento hidroxicina. “Esto aumentó el riesgo permitido por la violación de la norma del deber objetivo de dar la cantidad adecuada de un medicamento a un paciente. Esto significa que este hecho se materializó en el resultado de la muerte de la menor”.

Ambas personas ostentan una especial posición de garantes por asunción. “Esto significa que este error adverso tiene reprochabilidad penal”, dijo Malaver. EL TIEMPO supo en exclusiva que se trata de la enfermera jefe y una auxiliar de enfermería .

Los hechos

La menor ingresó al hospital por dermatitis severa, pero al parecer fue mal medicada. Foto: Archivo particular

La pequeña niña había sido llevada por una dermatitis atópica, pero durante el tratamiento una enfermera le habría suministrado una dosis de 100 miligramos de Hidroxicina, un antihistamínico que sirve para solucionar problemas relacionados con alergias y mareos.



No obstante, la cantidad recetada por el médico que atendió su caso era de solo 3 miligramos en una dosis única, lo que quiere decir que a la menor se le habría aplicado 33 veces más la cantidad que era necesaria. Sus últimos días de vida no fueron fáciles para la paciente ni para la familia. "Se me acabó el mundo", dijo su madre, Yiseth Godoy, acongojada.



El abogado Giovanny Cortés, representante de Yiseth Godoy, señaló que ya se adelanta un proceso jurídico en contra de la enfermera que suministró el medicamento y del médico tratante. “Se hicieron unos actos urgentes y se inició el proceso por lesiones personales y ahora por homicidio culposo porque esta, al ser una conducta imprudente y al pertenecer a persona de la salud, transgredieron la ley (...) La ley dice que ellos tienen que velar por el buen estado de los pacientes”, señaló Cortés.

Asimismo, agregó que iniciarán un proceso contra el centro de salud en donde se encuentra la menor. “Se hará ante las correspondientes entidades de control. También pondremos en conocimiento que la enfermera que suministró el medicamento hoy regresó a trabajar (...) La mamá de Saray Sofía, que la vio hoy llegar, no entiende cómo sigue trabajando en la clínica y por qué volvió a su puesto”, agregó el abogado. Por su parte, La Fundación Hospital Pediátrico la Misericordia no reveló información adicional sobre la investigación interna que se estaría adelantando dentro del centro médico.

REDACCIÓN BOGOTÁ

