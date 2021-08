Por vencimiento de términos liberarían a señalados en asesinato de ciclista

La familia de Óscar Rodríguez, el ciclista de 36 años asesinado hace un año en Engativá en medio del robo de su bicicleta, teme que el caso quede en impunidad.

Los dos detenidos y señalados como responsables del atraco y homicidio fueron dejados en libertad por vencimiento de términos. El 7 de julio, en una de las audiencias, el juez concedió libertad a Enrique José Méndez Mojica y, el 12 de agosto, ocurrió lo mismo con Carlos Eduardo Tinoco Guerra.



Aunque, técnicamente, seguirán vinculados al proceso, la familia de Rodríguez espera que este no sea el punto final de la pesadilla que comenzó el 10 de agosto de 2020 en el barrio Viña del Mar (Engativá), donde Óscar fue herido de muerte con arma de fuego cuando los dos delincuentes se abalanzaron sobre él para quitarle la bicicleta.

Uno de los capturados por el asesinato de Óscar. Foto: Archivo particular



“¿A qué me atengo yo? A que ellos se vayan”, dice Deicy Sandoval, esposa de Óscar. Teme que los señalados, por ser ciudadanos extranjeros, se fuguen del país. O, incluso, le preocupa que tomen venganza.



“Yo hablé con mis tres hijas. Les dije que no salgan solas, que no le abran la puerta a nadie”, lamenta Deicy.

La mujer, además, denuncia que se llegó a este punto por la falta de celeridad del proceso.



“Ya ha pasado un año y no ha habido muchas audiencias. Siempre las aplazan, pasa algo o ponen la excusa de la pandemia”, asegura, y agrega que no ha recibido mayor respaldo de las autoridades. Tiene un abogado para las niñas, desde la Defensoría del Pueblo, y uno para ella, desde la Fiscalía. Sin embargo, no ve un apoyo significativo.



Se espera que hoy en la tarde Deicy tenga una reunión con la Fiscalía para revisar qué pasos pueden seguir.

Hace un año

Óscar Rodríguez era de Bucaramanga y había llegado a Bogotá con su familia buscando oportunidades como trabajador independiente. "El 9 de agosto el me dijo 'mi amor, hay que meterle el cuerpo al negocio. Los clientes están pidiendo más, ya está abriendo el comercio, ¡hagámosle! Trabajemos para ver si en diciembre podemos ir a Bucaramanga", cuenta Deicy.

Uno de los capturados por el asesinato de Óscar. Foto: Archivo particular



Pero la promesa de esa Navidad quedó pendiente. El 10 de agosto salió en la mañana bicicleta al trabajo y fue alcanzado por los ladrones.



El ataque está registrado en videos de cámaras de seguridad. Allí se observa como Óscar va en su bicicleta por una zona residencial cuando es interceptado por dos hombres: uno de ellos saca un arma y le apunta. Óscar se da la vuelta y trata de salir corriendo con su bicicleta, pero pocos metros más adelante ellos lo alcanzan: empieza un forcejeo que termina en disparos.



Óscar se retira y se agarra el pecho, mientras los ladrones huyen con la bicicleta. Sin embargo, de alguna manera, reúne fuerzas y sale corriendo tras ellos. Los tres hombres salen de la vista de la cámara. Óscar caería inconsciente después de eso.



"Yo no estaba en la casa, había salido a hacer ejercicio y no llevaba mi celular. Cuando llego me llaman y me dicen que estaba herido. Yo corrí a donde él estaba y lo vi... ya me lo habían tapado. Yo grité y él se movió... La gente lo tocó y tenía signos vitales. La gente lo montó en un carro y se lo llevó. A él le alcanzaron a meter un tubo en la boca, pero cuando yo llegué al hospital supe que había muerto", relata Deicy.

Ese mismo día, uno de los señalados homicidas fue capturado por acción de la comunidad y de la Policía. Dos días después, se capturó al otro sospechoso.



"Gracias a que un Policía se encontraba en descanso, observa la situación e inicia una persecución. Durante esta llama al cuadrante y la comunidad logra rodear, en el parque Viña del Mar, al individuo sospechoso de los hechos ocurridos. Se logra la captura y se encuentra con él un arma tipo revólver", relató, en agosto de 2020, Guillén Alexander Amaya, comandante operativo de seguridad ciudadana.



Días después se dio con el paradero del otro señalado homicida. Así lo registró EL TIEMPO entonces:



"La prioridad institucional era la captura de los autores materiales de la muerte de nuestro biciusuario, Óscar Rodríguez. Gracias a la labor investigativa, a la coordinación con la Fiscalía y la ayuda de nuestros ciudadanos, se lograron recaudar elementos materia de prueba que nos permitieron la captura del otro ciudadano responsable de la muerte de Óscar. Vamos, ahora, a hacer un trabajo importante de los frentes de seguridad", aseguró la Policía este jueves (agosto de 2020) en Engativá.



Hoy, Deicy guarda en su celular las fotos y videos que respaldan las denuncias. Tiene los rostros de quienes señala como los asesinos de su esposo, la foto del arma utilizada, los videos de la captura de uno de ellos y el registro de cómo, en menos de 40 segundo, a Óscar lo mataron a sangre fría por robarle una bicicleta,

El arma con la que mataron a Óscar. Foto: Archivo particular

Las cifras del robo de bicicletas

El robo de bicicletas fue uno delitos que se disparó en 2020 y, aunque cedió un poco en 2021, sigue siendo uno de los mayores dramas de los ciclistas en Bogotá.



De acuerdo con datos de la Secretaría Distrital de Seguridad, en 2020, hubo 10.841 casos de robo de bicicletas: un 33,4 % más que en 2019. En 2020, 1.296 robos ocurrieron con arma de fuego.



En lo corrido de 2021 (enero-julio), se han registrado otros 5.731 robos de bicicleta.

ANA PUENTES

