A quiénes les quedará congelado el predial y a quiénes les subirá

El impuesto predial tiene este año varios cambios y alivios para la mayoría de propietarios de inmuebles en Bogotá. En entrevista con EL TIEMPO, Orlando Valbuena, el director de Impuestos, explica cada una de las modificaciones y descuentos que, por el ‘plan Marshall’, aprobado en octubre de 2020, recibirán unos 2’600.000 predios, residenciales y no residenciales.



Según el funcionario, para alrededor de 600.000 estará congelado el gravamen y a otros 2 millones les aumentará la inflación. Por el contrario, a los lotes y a unos 22.000 de estratos 5 y 6 les llegará con aumento. Desde el 2 de enero ya se puede generar la declaración; no obstante, oficialmente, las facturas estarán disponibles a mediados de febrero.



Este año hay cambios en el impuesto predial, uno de ellos es que hay que pagar de acuerdo con el chip. ¿Qué es el chip?



Hace años estábamos buscando una forma de cruzar y permitir hacer consultas sin que la persona pueda equivocarse. Antes estaba la dirección, pero eso generaba confusión, y por eso se creó el Código único y homologado de identificación predial (chip), que permite a entidades como Catastro hacer la actualización de los predios, a Hacienda manejar el impuesto predial y a las notarias manejar el registro notarial.



Este código aparece en la factura, dice chip y comienza por triple A; o en el reporte del certificado catastral. Con él se pueden hacer mejor las consultas y los pagos. Si un contribuyente entra a la oficina virtual (de la Secretaría de Hacienda), debe consultar por el chip. Este año tenemos unas fechas de pago diferenciadas, según la última letra del chip.

¿Cuántos predios deben pagar el predial?



Más de 2,6 millones de predios que están en el censo en Catastro están obligados al impuesto predial. Hay algunas exclusiones, por ejemplo, predios de las iglesias.



¿Cuántos son residenciales y cuántos no residenciales?



Residenciales tenemos más o menos 1’650.000. Están estratificados. La estratificación es para definir la tarifa preferencial para los estratos 1, 2 y 3, que va entre el 1 y el 3 por 1.000. Pero los demás dependen del avalúo catastral de cada predio.



¿Cuáles son los predios no residenciales?



Los no residenciales son comerciales, industriales, financieros, dotacionales, como plazas de mercado, universidades, colegios... También hay predios rurales y los famosos lotes, que tienen la tarifa más alta.



Desde el 2 de enero tenemos contribuyentes pidiendo la liquidación del año 2021, estuvimos trabajando en la liquidación del predial en los últimos meses de 2020 y desde el 4 de enero se encuentra disponible por demanda la liquidación. Los contribuyentes pueden generar la declaración de manera manual, a través de los liquidadores que hay en la página web, que le va pedir datos como el chip y la cédula. Va a salir como declaración, no como factura, pues esperamos tener la facturación a mediados de febrero. Si no están ahí, a través de los medios virtuales, se puede verificar la situación del predio, pero un 90 a 95 % está facturado. En la página www.shd.gov.co aparecen la oficina virtual y los liquidadores.



Orlando Valbuena, director de Impuestos de Bogotá. Foto: Archivo particular

Si uso el liquidador, ¿después no tengo que hacer una corrección, porque la factura salió con un valor diferente?



Lo que estamos asegurando es que está cargada con la base catastral. Sin embargo, es importante decir que Catastro puede haber hecho cambios en los últimos días, entonces, el contribuyente debe verificar si hay alguna diferencia. Si la hay y está en el pazo, no implica sanción ni intereses de mora alguno, solo hay que hacer la corrección de la declaración.



En el 2020 se aprobaron beneficios para los contribuyentes en predial, ¿quiénes tienen alivios?



En la discusión en el Concejo del acuerdo 780 de 2020 se logró un consenso para congelar el impuesto predial, es decir, se va a mantener el valor del año pasado o solo va a subir la inflación, que fue del 1,49 %.



Como por la pandemia, la cuarentena, no se pudo hacer la recolección de la actualización del censo catastral, los valores no van a cambiar, salvo los predios en conservación, y su reajuste se determina con información del catastro y el Confis. El Confis ya aprobó los reajustes, pero todos por debajo de 1 %, es decir, la base gravable va a subir 0,6 % máximo.



Además, tenemos la medida que limitó el crecimiento del impuesto predial, que dice que los predios cuyo valor catastral es inferior a 150 salarios mínimos mensuales (136,2 millones de pesos), residenciales o no residenciales, no tendrán ajuste, ni siquiera por inflación; entonces, van a quedar con lo que era de impuesto el año pasado. Así, a pesar de que la base va a subir un poquito, ese ajuste no se va a sentir.



¿Cuántos predios están en el rango de hasta 150 salarios mínimos?



Entre 500.000 y 600.000.



¿Los predios por encima de 150 salarios mínimos van a tener incremento?



Para los predios superiores a 150 salarios mínimos, el impuesto va a crecer el 100 % del IPC (1,49 %). Este año es excepcional, no van a subir los avalúos como venían subiendo, porque no hubo actualización. Entonces, los avalúos quedan congelados. El impuesto subirá máximo el 1,49 %.



¿A cuántos predios les aplica el incremento del IPC?



A alrededor de 2 millones.



Además, el acuerdo del Concejo planteó un incremento para los predios desde 1.092 millones de pesos, ¿cuál va a ser ese incremento?



Esto es un valor de 2020. A una franja la tarifa le va a crecer entre el 10,1 y el 12,3 por ciento. Son unos 22.000 predios, los que más valen en la ciudad y están en Usaquén, Chapinero y Suba. Hacen una contribución adicional porque son los que más tienen para poder compensar los alivios que se entregan.



¿Ahí están los de estratos 4, 5 y 6, los industriales y comerciales o solo son residenciales?



Solo predios residenciales, ya que los comerciales no los quisimos afectar porque estuvieron mucho tiempo cerrados por la pandemia.



¿Los predios no residenciales, entonces, tampoco tendrán incremento en predial?



No habrá incremento en la base gravable, esos predios pagarán lo mismo del 2020 o un incremento del 1,49 por ciento.



¿Cómo es el pago por cuotas?



En adelante, el pago por cuotas va a ser para todos los predios, residenciales y no residenciales, personas naturales o jurídicas. Sí hay que presentar la declaración previa el 31 de marzo de cada año, donde queda manifestado que se acoge al beneficio de pago por cuotas. Una vez se presenta la declaración, aparecen los cupones, se difiere el valor en 4 cuotas iguales y sin intereses, y la última cuota se paga en noviembre de 2021. Si la persona no paga en la fecha establecida, en la próxima fecha se le cobran la cuota adeudada y los intereses de mora.



¿Cuántos se acogieron?



Cerca de 56.000 predios. Esperamos que la cifra suba más.



¿De cuánto son los intereses de mora?



Son los intereses de usura que determinan la Superfinanciera. Han venido bajando, pero están alrededor del 26 o 28 % anual.



Con la pandemia, muchas personas quedaron sin empleo y sin ingresos, ¿qué pueden hacer si no pueden pagar el predial?



En 2020, los que pudieron pagar de manera oportuna fueron el 86 % de los predios obligados, tenemos en cartera el 14 %. Estamos tratando de buscar un alivio que permita bajar los intereses de las obligaciones. Si no se logra, la opción es un acuerdo de pago, es decir, se le financia el predial que no pudieron pagar, ya sea en 12 o 24 meses. Es una facilidad que se encuentra en la página web de la Secretaría, hay que llenar el formato y radicar la solicitud. El año pasado también dimos alivios y tuvimos contribuyentes que se pusieron al día.



Ese 14 % no es poco, son 364.000 predios...



El indicador de cumplimiento sin pandemia estaba entre 90 y 95 %. Nunca tenemos 100 %. En 2020 se habla que cayó 3 puntos, es decir, los bogotanos hicieron un esfuerzo de pago.

¿Los que ampliaron el área también tienen beneficios?



Son unos 25.000 predios de estratos 1, 2 y 3 que hicieron obras en sus viviendas y que perdieron los topes. El acuerdo 780 recupera la capacidad de pago de estos hogares. Hicimos la simulación de lo que venían pagando y a ese grupo les va bajar el impuesto para restituirle el ajuste. Lo que se hace es un ejercicio de cuánto tenían que haber pagado si no hubieran perdido el tope, se hace una liquidación sombra y este valor va como impuesto ajustado para el año 2021. Eso no quiere decir que se pueda hacer algo en los años anteriores, 2018, 2019 y 2020, porque no teníamos facultades.De los que pagaron en 2020, ¿cuántos se acogieron al pago con descuento del 10 %?

Tenemos una cultura volcada al beneficio del 10 %. Del 86 % que pagó, el 90 % lo hizo con el beneficio del 10 %. Adicional al 10 % por pronto pago, el 1 % por actualizar los datos a través la oficina virtual. Así los contribuyentes pueden, incluso, obtener hasta el 11 % si pagan dentro de los plazos.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

@guirei24​

