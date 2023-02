Los contribuyentes de los impuestos de predial y vehículo en Bogotá ya pueden descargar las facturas correspondientes al año gravable de 2023 y pagar. Estos procesos se pueden realizar directamente en la plataforma de la Secretaría Distrital de Hacienda (www.haciendabogota.gov.co).

El anuncio lo hizo esta viernes el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, quien dijo que ya en la plataforma de impuestos se encuentran generadas las facturas de4 estos gravámenes.



También señaló que en todo caso a los contribuyentes se les va a enviar la factura en físico a la dirección que tienen registrada o a al correo electrónico.



En envío de las facturas empezará desde finales de febrero y la distribución durará un mes. Eso significa que llegarán dos meses antes del primer vencimiento (12 de mayo).



El funcionario dijo que no tienen ningún sentido que los contribuyentes vayan a los Supercade a hacer fila para que les den la factura.



De acuerdo con el calendario tributario 2023, los contribuyentes tienen plazo para declarar y pagar el impuesto predial, sin descuento ni sanción, hasta el 14 de julio y con 10 por cienot de descuento, hasta el 12 de mayo.



Los contribuyentes también podrán optar por diferir la totalidad de su impuesto en cuatro cuotas iguales, sin intereses, siempre que presenten la declaración para acogerse al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) a más tardar el 26 de mayo de 2023.

En total, la Secretaría Distrital de Hacienda expidió 2'642.730 facturas del impuesto predial, que corresponden al 98 por ciento del total de predios obligados en la ciudad, y 2.023.442 facturas del impuesto sobre vehículos automotores, correspondientes al 88 por ciento de los vehículos obligados.



Ramírez explicó que los 64.501 inmuebles obligados restantes (el 2% del total) corresponden a aquellos que ya declararon o pagaron la obligación; a bienes que tienen información incompleta en el sistema, y a los inmuebles que han sido declarados exentos y excluidos.



En el caso de los predios nuevos sin CHIP o que aún no han sido desenglobados o

que no tienen la información correcta en el sistema, los responsables del impuesto

deben acudir a un punto de atención presencial con la documentación completa

(documento de identificación y certificado de tradición) sin necesidad de

agendamiento.



Por su parte, quienes tienen un inmueble exento parcial o totalmente deben hacer

una declaración del impuesto a través el sistema de la SDH (https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/oficina-virtual), donde pueden pagar en

línea o descargar el recibo para hacerlo en una entidad financiera autorizada o en

un corresponsal bancario.



Respecto a las facturas del impuesto de vehículos, el funcionario señaló que de los 2'305.955 vehículos obligados a pagar el impuesto, 2'023.442 automotores tienen lista la factura y 282.513 son vehículos no homologados con las tablas del Ministerio de Transporte, vehículos con inconsistencias o información incompleta en el sistema o vehículos que ya presentaron una declaración.



Los contribuyentes del impuesto de vehículos tendrá plazo máximo para declarar y pagar con el 10 por ciento de descuento por pronto pago, hasta el 2 de junio de 2023 y hasta el 28 de julio, sin descuento ni sanción.



El secretario aclaró que en Bogotá hay 231.553 automotores (entre motos

de menos de 125 cc, y vehículos oficiales) que no pagan el impuesto; sin embargo,

estos sí deben pagar semaforización y se les generó el correspondiente recibo de

pago.



En el caso de los propietarios de vehículos no homologados con las tablas del

Ministerio de Transporte, estos deben generar su declaración a través de la Oficina

Virtual.



Finalmente, el secretario invitó a los contribuyentes a contribuir con las familias más

pobres y vulnerables de Bogotá, a través del aporte voluntario que se hace en el

pago de los impuestos y que representa un 10% adicional de su obligación.



“En el 2022, la ciudad recibió 648 millones de pesos de aporte voluntario, que

entregaron 14.185 contribuyentes al sistema ‘Bogotá Solidaria en Casa’. Esta plata

permite entregarles ayudas monetarias a 2.411 familias en pobreza extrema en la

ciudad”, precisó Ramírez.



REDACCIÓN BOGOTÁ