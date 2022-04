Filas de contribuyentes en los Supercades reclamando porque no han podido acceder a la factura de pago de los impuestos predial y de vehículos y quejas en las redes sociales sobre la dificultad para ingresar a la herramienta dispuesta por la Secretaría de Hacienda para, supuestamente, facilitar ese proceso se volvieron un tema de todos los días en Bogotá.

Esa situación llevó el pasado viernes a la entidad a correr, por segunda ocasión este año, los plazos para el cumplimiento de esas obligaciones (ver gráfico). La primera vez fue a comienzos de marzo, cuando los vencimientos se alargaron casi dos meses.



Pero, además, la Secretaría dispuso de un botón (‘Descarga ya tu factura’) en su página web (www.sdh.gov.co) para bajar de forma rápida la factura y dio inicio a la entrega de recibos en correos electrónicos e impresos a los estratos 1 y 2, predios rurales y los estratos 3 cuyo propietario es un adulto mayor de 60 años. No obstante, los reclamos y las filas continuaron toda la semana.



Estos problemas han generado alertas de algunos analistas para quienes se pueden afectar la confianza y la cultura de pago, un logro destacado por diferentes alcaldías en las últimas dos décadas. Uno de ellos es Ómar Oróstegui, del centro de pensamiento Futuros Urbanos, quien dijo que tradicionalmente los bogotanos han sido cumplidos con el pago de impuestos, pero lamentó que “pagar impuestos en Bogotá se haya convertido en un drama para la buena cultura tributaria”.



No obstante, la administración de impuestos en la ciudad indicó que si bien hay problemas para obtener las facturas, el recaudo por impuestos no se ha visto afectado hasta ahora. Con corte al 20 abril, según la Secretaría de Hacienda, se habían recaudado 2,7 billones de pesos, frente a los 2,2 billones del mismo periodo de 2021.

En el caso del impuesto predial, del 1.º de enero al 20 de abril se habían realizado casi 500.000 pagos, para un recaudo de más de 727.000 millones de pesos –50.873 millones mediante la Oficina virtual–, para un 18 % de la meta anual. En el mismo periodo del año pasado, el recaudo ascendió a 524.000 millones, lo que equivale a un 14 % de la meta.



Con respecto al impuesto de vehículos, la Secretaría reportó que el recaudo llega a 133.000 millones, una cifra menor que la del mismo lapso de 2021, cuando fue de 180.000 millones. Este comportamiento, según la entidad, se debe a que aún no han salido las facturas de vehículos, pero se mostró confiada en que una vez estén disponibles (se espera para finales de esta semana), los contribuyentes empezarán a cumplir.



En todo caso, el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, ha salido varias veces a presentarles excusas públicas a los bogotanos por las dificultades que enfrentan para descargar la factura del predial. El viernes pasado fue la última ocasión, y de nuevo sostuvo que los problemas son en la plataforma, que presentan intermitencias.



No obstante, el funcionario consideró “normales” esas situaciones y ajustes. “Así como cuando uno tiene Windows 10 y sale una nueva versión, hay que hacerle una serie de ajustes, y esos ajustes son normales; por supuesto, estamos siempre pendientes de que las cláusulas de cumplimiento se den efectivamente, pero la que tiene que verificar las condiciones de incumplimiento es la interventoría”, insistió.

La Secretaría de Hacienda espera que los recibos en físico terminene de llegar las viviendas de los contribuyenets esta semana Foto: Mauricio Moreno

Qué dicen los exsecretarios



Una opinión similar a la de Ramírez tiene Juan Ricardo Ortega, exsecretario de Hacienda de Bogotá y exdirector de la Dian, quien no cree que se afecte “en nada” la cultura de pago. “La cultura en eso es sólida. Lo que pasa es que la gente se pone muy brava y toca manejar esto. Automatizar es el camino, siempre esos procesos tienen retos y desafortunadamente han tenido problemas”.



Ortega también señaló que no es la primera vez que en la ciudad se corren las fechas de pago y recordó que estando él en la Secretaría se actualizó el predial y tuvieron que mover plazos. E indicó que si se corren las fechas tampoco afecta la caja del Distrito, porque los pagos se pueden manejar, es decir, hacerlos más lentos. “El Distrito venía pagando superrrápido para ayudar, (ahora) tendrá que pagar más lento”.



De hecho, César Figueroa, director de Impuestos de Bogotá (e.), aseguró que los análisis hechos “no vemos ningún tipo de afectación en la caja para los próximos 3 meses. La alcaldía y la Secretaría de Hacienda cuentan con los recursos para atender sus compromisos”.



EL TIEMPO también consultó a Carlos Alberto Sandoval, exsecretario de Hacienda, quien señaló que la anterior plataforma era “insegura y no muy amigable”, y que aunque el cambio era necesario, no funcionó la planeación ni la organización. “Un cambio de esos requiere pruebas y tiempo suficiente para poderlo implementar. El cambio no fue programado debidamente y por eso muchos contribuyentes se han visto afectados”.



Sandoval consideró que correr los plazos puede afectar ingresos por intereses que esos recursos pueden generar. Pero Hacienda indicó que la meta a abril era tener excedentes financieros de 37.904 millones y se tienen 81.877 millones, producto del comportamiento actual del mercado financiero.



Beatriz Arbeláez, exsecretaria en el gobierno del exalcalde Enrique Peñalosa, cuando se contrató la nueva plataforma, reconoció que ella misma ha tenido problemas para ingresar y registrarse, y que fue un error poner a todos los constribuyentes a registrarse al mismo tiempo que se vencen los plazos. Ella consideró que ese proceso no es fácil y por eso debió hacerse por fases.

Estas son las nuevas fechas para el pago de los impuestos predial y vehículos. Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda Foto: Archivo particular

La justificación del Distrito



La subsecretaria general de la Secretaría de Hacienda, Diana Blanco, le dijo a este diario que en la plataforma (la SAP S4Hana - Estándar internacional) se montó desde octubre de 2020 una primera fase (la de contabilidad, presupuesto y pago a contratistas y proveedores), y que si bien debieron hacer ajustes en el primer mes, esta ha estado funcionando. Destacó que hay más de 88 entidades operando con ella.



Las fallas, reconoció, se presentan en la fase tributaria, que se implementó desde el 1o. de abril, y uno de los inconvenientes son las intermitencias de las que ha hablado el secretario. Este diario conoció que esas intermitencias han sido de 15 minutos, en algunos días se han presentado hasta dos veces o han sido más prolongadas.



De acuerdo con Blanco, la plataforma SAP se montó porque se quiere tener “mayor contactabilidad con los ciudadanos” y que más de 3’000.000 de contribuyentes de todos los impuestos podrán realizar diferentes trámites cinco gravámenes.



La funcionaria defendió la seguridad de la información tributaria que se tiene con la nueva plataforma, a la que se accede a través de la Oficina virtual, y la necesidad de inscribir un correo electrónico, que consideró un “mecanismo tradicional” que se convertirá en el medio de comunicación entre la administración de impuestos y los contribuyentes.



Así, según el director de Impuestos (e.), los bogotanos van a tener certeza de que cuando reciben una carta por el correo electrónico de la Secretaría es realmente de la entidad y no una carta falsas, con las que desde finales de 2020 han sido estafados decenas de ciudadanos. “Antes no era factible saber si la comunicación provenía de la Secretaría de Hacienda o no, con la Oficina virtual tiene certeza”.



Por ahora, el Distrito anunció que se han entregado más de 280.000 facturas en físico y que a más tardar esta semana deben estar las 810.000 en los domicilios; van 400.000 correos electrónicos enviados, de 1,2 millones; que 705.216 contribuyentes se han registrado en la Oficina virtual y que en el botón ‘Descarga ya tu factura se han hecho 1,3 millones de solicitudes.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

