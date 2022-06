La Alcaldía de Bogotá informó que se amplió los plazos para realizar el pago de los impuestos con el 10% de descuento. El del predial, que estaba previsto para este viernes, 24 de junio, se extendió hasta el 15 de julio de 2022, y el de vehículos pasó del 15 de julio al 12 de agosto.



Sin descuento, las nuevas fechas son las siguientes: 29 de julio para predial y 26

de agosto para vehículos.



El secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, informó que la decisión se tomó

para que la gran mayoría de los bogotanos pueda acogerse al pago de estos impuestos con el descuento.



“Aún tenemos contribuyentes que no han podido obtener la factura porque no contamos con la información completa, como es el caso de predios nuevos y predios sin información del responsable, además de ciudadanos que generaron declaraciones erróneas y no se pudieron acoger al pago por cuotas”, añadió.



A la fecha, la ciudad ha recibido por predial más de 2,5 billones de pesos y el

recaudo total está por encima de los 5,7 billones de pesos. Además, se han recibido

1,8 millones de pagos de parte de los bogotanos.



