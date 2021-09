Pese a la pandemia, los bogotanos continúan pagando sus impuestos

Todos los años, María* ha pagado puntual el impuesto predial. Esta secretaria de una empresa de textiles en la ciudad vive con su hija y su esposo en un pequeño apartamento en la localidad de Teusaquillo, pero en este 2021, a pesar de que la familia intentó ahorrar, no lo logró. Su pareja perdió el empleo el año pasado y solo desde finales del año pudo vincularse de nuevo.



Esta mujer tenía que cancelar unos 850.000 pesos por el gravamen, y si lo hacía antes del primer vencimiento, se ganaba el 10 por ciento de descuento por pronto pago. Ante eso, María optó por un avance de la tarjeta de crédito, que difirió en seis cuotas, con la esperanza de que podrá cubrir esa deuda antes.

Como este contribuyente, muchos bogotanos han hecho esfuerzos para cumplir con sus obligaciones tributarias y no verse expuestos a sanciones o al cobro de intereses. Otros optaron por la posibilidad de acogerse a las cuatro cuotas bimensuales, donde no hay intereses, pero tampoco descuento. Sin embargo, otros no han podido cumplir hasta ahora y esperan hacerlo en lo que queda del año.



De hecho, con las señales positivas de indicadores como el PIB y el empleo, sumados a la cultura tributaria de los bogotanos y los recientes alivios aprobados por el Concejo de la ciudad para los morosos de impuestos y de multas y sanciones, la Secretaría de Hacienda de Bogotá espera que al cierre del 31 de diciembre el recaudo llegue al 100 por ciento de la meta o la supere.



Si bien los confinamientos establecidos para enfrentar la pandemia de covid-19 golpearon a muchas familias, pequeños comerciantes y empresarios en 2020 y buena parte de este 2021, la mayoría de ciudadanos siguen cumpliendo con las obligaciones tributarias. En esto también ayuda que los bogotanos entienden la importancia de las transferencias y bonos a las familias más pobres y vulnerables y que resultaron más afectadas por las restricciones que generó la pandemia.



Por ejemplo, según la Secretaría de Hacienda, localidades con menos ingresos se están acercando este año al cumplimiento del 2019. Es el caso de Usme. En 2019, esta localidad registraba que 67.000 propietarios pagaron de manera oportuna el predial, y este año, a pesar del impacto del nuevo coronavirus, un poco menos de 4.000 no pagaron a tiempo.

“Sí hay una baja en el recaudo, pero es propia de la pandemia, pero no tan grande como se esperaría, sobre todo en los hogares que se resintieron muchísimo”, afirmó Orlando Valbuena, director de Impuestos de Bogotá.



La meta en 2020 era un recaudo de 10,18 billones de pesos y se lograron 9,2 billones, para un porcentaje de ejecución del 90,9 por ciento. En esa caída fueron representativos los impuestos a la producción y al consumo, como industria y comercio (ICA), el que grava la cerveza y el de espectáculos públicos. Y este año las proyecciones indican que se recaudarían 9,9 billones de pesos por ingresos tributarios, muy cerca de la meta del año anterior y que se fijó antes de la pandemia.



“Se pensaba que el 2021 comenzaba con un escenario de reactivación más positivo, pero aparecieron los picos de contagio y los cerramientos de localidades, y esto afectó la reactivación económica. Estamos viendo, para el cierre de este año, una mejor perspectiva. El balance es positivo para la ciudad y se nota el esfuerzo de los bogotanos por estar al día en los principales impuestos”, asegura el funcionario.

Recaudo en 2021



Con los vencimientos de predial, vehículos y de los primeros dos pagos de industria y comercio y del predial por cuotas, el recaudo en el año representa el 74,5 por ciento de la meta. El restante 25,5 por ciento se espera sea recogido en los últimos cuatro meses del 2021, donde las expectativas están fundadas en el ICA, que es el más representativo para las finanzas de la ciudad.



De los 9,9 billones de pesos que se esperan este año por concepto de impuestos, el ICA participa con 4,1 billones –con los dos primeros vencimientos ya se llegó al 60,5 %–, y el predial, con 3,5 billones, de los cuales ya se ha captado el 95,2 por ciento. En el impuesto de vehículos, el objetivo es terminar la vigencia con 837.000 millones de pesos, y con corte al 28 de agosto pasado, cuando se cumplió el último plazo, se llegaba al 98,8 por ciento.



Las proyecciones de recaudo este año son mayores a pesar del congelamiento del predial –unos no tuvieron ningún aumento y a otros apenas se les aplicó la inflación– y los beneficios tributarios del Plan Marshall –un acuerdo de la Administración que fue aprobado en 2020 por el Concejo– que hasta ahora se están empezando a aplicar.



“Como se puede ver, en los impuestos de predial y vehículos estamos muy cerca de la meta, y todavía nos faltan cuatro meses de gestión, que hacemos muy juiciosos sobre los morosos, y creemos que con los beneficios estos cerrarán muy bien”, indicó Valbuena.



Así es. Las esperanzas del director de Impuestos están en que los alivios a morosos de gravámenes y multas y sanciones, que se estiman en 807.000, permitan finalizar el 2021 con una ejecución del 100 por ciento o incluso del 101 o 102 por ciento. Dichos beneficios aplican a partir de la declaración de la emergencia sanitaria, el 12 de marzo de 2020, y la sanción del acuerdo de rescate económico y social, el 27 agosto de este año.

GUILLERMO REINOSO