Por qué está fallando la nueva plataforma de la Secretaría de Hacienda

Desde diciembre pasado debió entrar en operación la plataforma Bogdata, para facilitarles a los contribuyentes en Bogotá la consulta del estado de sus impuestos y el pago, pero este proceso no ha sido posible todavía.

La plataforma Bogdata fue contratada por unos 39.800 millones de pesos en la administración del alcalde Enrique Peñalosa con el fin de reemplazar la Sí Capítal, que es la que han venido utilizando los bogotanos en los últimos años.



La idea era mejorar el servicio a los usuarios. Sin embargo eso no ha pasado. Hoy, los ciudadanos se quejan de las dificultades para acceder. "Toca crear una nueva cuenta

y para pagar la tercera cuota del predial me tocó ir a un banco, cuando en los últimos cuatro años lo había podido hacer directamente en la plataforma de la secretaría", le dijo un contribuyente a EL TIEMPO.



De hecho, ante esta contingencia, en el caso del pago dle impuesto de Industria y Comercio (ICA), la Secretaría debió aumentar el pago dle impuesto el pasado viernes.



Sin embargo, según el concejal Carlos Carrillo (Polo Democrático), se han realizado varios los intentos de migrar la de una a otra plataforma y el proceso no ha sido posible, peor sí viene afectando a los contribuyentes, que no han podido generar las liquidaciones ni pagar.



Pero además, a más de 30.000 contratistas del Distrito se les ha demorado el pago porque a través de esta plataforma también se realizan los giros. Eso viene sucediendo, de acuerdo con Carillo, desde hace un mes.



"Sabemos que ha sido difícil y expreso mis sinceras disculpas pero estamos trabajando a doble turno para que puedan tener la certeza que esos pagos se harán antes del 31 de octubre y para que los contribuyentes puedan cumplir sus obligaciones", diijo el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez en una rueda de prensa.



"El sistema tenía que cambiarse. no tenía sentido mantener el anterior sistema", agregó Ramírez, quien epxlicó que resultaba más costoso actualizarla que cambiarla por una nueva..



Un contratista de una alcaldía local le dijo a este diario que a esta hora no les han pagado los honorarios por prestación de servicios en el mes de septiembre.



Otro le contó que los alcaldes locales les han escrito a los funcionarios que tengan paciencia, peor van pasando los días y no ven que el tema se resuelva. "Ya es 21 de octubre y no se reflejan los pagos, hay gente que debe arriendo, que debe debe el mercado y que ha tenido que sacar préstamos", dijo este funcionario.



En un video, el Secretario de Hacienda, lamenta las dificultades que se han presentado con la plataforma y presenta excusas. Aclara también que el cambio de plataforma es necesario.



En la rueda de prensa, Ramírez les responde a los contratistas que antes del 31 de octubre se estarán generando los pagos y reitera que el 90 por ciento de las entidades del Distrito ya migraron a la nueva plataforma. Señala que ya se han pagado 310.000 millones de pesos, lo mque equivale al 30 por ciento del total de los pagos.



Y a los contribuyentes les dijo que la plataforma está permitiendo generar el recibo de pago para que puedan cumplir con la obligación. Y recalcó que no se cobrarán intereses. Dijo que ya 94.000 contribuyentes se han podido registrar en el sistema.



Señaló que la contingencia irá hasta al 29 de octubre y que hasta esa fecha podrán hacer los respectivos pagos de impuestos.



El funcionario explicó que en la multinacional SAP, que diseñó la plataforma Bogdata, está corriendo un programa de monitoreo para detectar donde se están presnetando las fallas y que un eiupo internaiconal trabaja a doble turno desde hacer varios días en los ajustes al software.



