Plan de reactivación, a horas de ser una norma del Distrito

El Concejo de Bogotá retomó ayer la discusión del proyecto de reactivación económica, que establece descuentos tributarios, beneficios para algunos sectores e inversiones por 53 billones de pesos en el cuatrienio.



El proyecto, que consta de 39 artículos, fue aprobado con modificaciones en comisión en el cabildo distrital y ahora empezó su trámite en la plenaria, que no podrá hacerle cambios de fondo. Se espera que mañana o el lunes salga para la firma de la alcaldesa Claudia López.

Esta iniciativa había sufrido un tropiezo por los tiempos tan limitados en las sesiones ordinarias, lo que obligó a la Administración Distrital a retirarla, para volverla a presentar en extras.



El proyecto de reactivación junto con el de cupo de endeudamiento por 10,8 billones de pesos –que también entrará a segundo debate, luego de ser aprobado esta semana en comisión– conforman el Plan Marshall, iniciativa con la cual la alcaldía busca recuperar la economía de la ciudad, luego de los graves efectos del aislamiento a causa de la pandemia. Ambos proyectos se enmarcan dentro del Plan de Desarrollo 2020-2023, cuyo costo es de 109 billones de pesos.



Durante la cuarentena, según la Cámara de Comercio de Bogotá, fueron cerradas 37.000 empresas y se perdieron 1,2 millones de empleos, de acuerdo con el Dane. Además, el Distrito estima que dejará de recibir 4,2 billones de pesos por impuestos en estos cuatro años.



Entre los puntos claves del proyecto de reactivación están los alivios en el impuesto predial para inmuebles residenciales y no residenciales, y en el de industria y comercio (ICA) para empresas que fueron golpeadas en la crisis por el covid-19.



También establece aumentos en el ICA para los sectores que no fueron afectados, como la industria farmacéutica, construcción, servicios financieros, telecomunicaciones y servicios a domicilio a través de plataformas. De hecho, este ha sido uno de los puntos que más polémica han generado en el cabildo distrital.​Estas son las principales medidas que contempla el proyecto de reactivación económica, que se espera sea aprobado este fin de semana por el Concejo de Bogotá:

Decisiones en predial

- Aquellos predios residenciales y no residenciales (oficinas y empresas) cuyo avalúo catastral no supere los 150 salarios mínimos legales mensuales (hoy son unos 131,6 millones de pesos) quedan con el impuesto predial congelado en términos nominales para el 2021. Y en términos reales (sube hasta la inflación), para los inmuebles con avalúo catastral superior a 150 salarios mínimos mensuales. La medida no cobija a los lotes.



- Los predios residenciales con avalúo catastral desde 1.092,6 millones de pesos tendrán un incremento en la tarifa del impuesto predial.



- Los predios residenciales y no residenciales de propiedad de personas naturales y jurídicas pueden beneficiarse de forma permanente e indefinida del sistema de pago por cuotas voluntario. Este alivio no contempla el cobro de intereses adicionales.

Aquienes les aumenta industria y comercio

- Un incremento de la tarifa de ICA, desde el 2022, para las actividades de fabricación de productos farmacéuticos y botánicos, sustancias químicas medicinales, construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicios públicos, de otras obras de ingeniería civil, telecomunicaciones y actividades financieras.



- Se creó una comisión accidental, conformada por las bancadas y la Administración, para la reducción del incremento de las tarifas del 15 al 10 %, al igual que la reducción de la tarifa de servicios profesionales del 9,66 por mil al 7,66 por mil.

Descuentos en el ICA

- Un descuento de hasta un 25 % en industria y comercio (ICA) en el 2021 para los contribuyentes que en el 2020 tuvieron una reducción en sus ingresos gravables.

- Un incremento entre un 5 y 15 % en la tarifa del impuesto para quienes tuvieron incrementos en sus ingresos gravables.



- Un aumento a partir del 2022 en la tarifa al servicio de pedido, compra, distribución y entrega de productos a través de plataformas o aplicaciones de contacto y que utilizan una red de domiciliarios.



- Se adopta el régimen simple de tributación como un mecanismo para la formalización y la generación de empleo, y las tarifas del ICA consolidado.

Otros descuentos en impuestos

- Se restituyó el descuento por incremento diferencial en el impuesto predial, para predios de estratos 1, 2 y 3 con mutaciones físicas en 2018 y 2019.



- Se crea una exención en el impuesto predial para 2021 para colegios, jardines infantiles y unidades de servicio en primera infancia del ICBF.



- Los teatros y museos tendrán una exención del 100 % en el impuesto predial en los años 2021 y 2022 y del 70 % hasta el 2030.

Descuentos en vehículos

Se establece un descuento en el impuesto de vehículos, entre 2021 y 2030, del 60 %, 70 % y 40 % para los vehículos eléctricos nuevos, los taxis eléctricos nuevos o ya matriculados y vehículos híbridos/eléctricos nuevos, respectivamente.

Alivios para cicloparqueaderos

- Los contribuyentes del ICA cuya actividad sea distinta a la de parqueaderos y que realicen inversiones para la habilitación y mantenimiento de cicloparqueaderos tendrán un descuento en el ICA del 120 % de las inversiones en el primer año, y del 5 % en los cuatro años adicionales.

Beneficios para la formalización

- Habrá incentivos hasta el 2026 para la formalización empresarial, entre ellos se destacan el descuento tributario para la financiación del registro o la renovación de la matrícula mercantil, la tarifa progresiva en el ICA y la focalización de créditos para la inclusión productiva.

Programas de créditos

- La Secretaría de Desarrollo Económico promoverá programas de microcrédito y crédito para personas naturales y jurídicas que se encuentren en la informalidad, y para las empresas con hasta cuatro años de antigüedad que reporten disminución de más del 20 % de sus ingresos durante la pandemia.

Lo que se cayó del proyecto

- El aumento en el predial en el 2022 a los estratos 1, 2 y 3 de hasta 450 %, y se introdujo un parágrafo que les mantiene la exención.



- La propuesta de gravar con un aumento en el impuesto predial a los clubes sociales y deportivos.

Rendición de cuentas

En las discusiones en la Comisión de Hacienda se estableció que la Administración Distrital debe rendir cuentas cada semestre ante el Concejo sobre los planes y proyectos de la reactivación económica.

