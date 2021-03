Alcaldía ampliará los plazos para pagos de predial, ICA y vehículos

Como una medida para ayudar a los sectores más golpeados el año pasado por la pandemia, la Alcaldía de Bogotá está considerando ampliar los plazos para el pago de todos los impuestos. Esa ampliación incluiría los impuestos predial, ICA y de vehículos.



Pero además, quienes paguen con descuento del 10 por ciento en el predial tendrían un plazo de dos meses adicionales para hacerlo. Así, ya no tendrían que cumplir con esa obligación en abril, sino en junio.



“También estamos pensado en una medida incluso más fuerte para que los sectores no residenciales afectados por la pandemia no tengan que pagar en este caso el predial, sino más adelante, el próximo año”, les dijo a algunos medios el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez.



De hecho, el funcionario dijo que estaba a la espera de que la alcaldesa hiciera los anuncios en los próximos días. EL TIEMPO conoció que se expediría un decreto desde la Alcaldía Mayor y luego la Secretaría, una resolución.



Las nuevas medidas las está analizando la Alcaldía luego de las reuniones de la semana pasada con los sectores de gastrobares, restaurantes y hoteles, después de las protestas por la decisión de levantar la reapertura, a raíz de las aglomeraciones en Modelia.



Cabe recordar que el año pasado, con el ‘Plan Marshall’, se autorizaron alivios en el predial para 2,6 millones de predios, tanto residenciales como no residenciales.



En enero pasado, el director de Impuestos, Orlando Valbuena, explicó que para alrededor de 600.000 estará congelado el gravamen y para otros 2 millones les aumentará la inflación.



Por el contrario, a los lotes y a unos 22.000 de estratos 5 y 6 les llegará con aumento. Desde el 2 de enero ya se puede generar la declaración; no obstante, oficialmente, las facturas estarán disponibles a mediados de febrero.



Y como por las cuarentenas no se pudo hacer la recolección de la actualización del censo catastral, los valores no van a cambiar, salvo los predios en conservación.



En este 2021, según el Plan Marshall, las empresas que perdieron ingresos en 2020 también tendrán descuentos hasta del 25 en el gravamen.



Todas esas ayudas le costarían a la ciudad este año cerca de 500.000 millones de pesos, según estima la Secretaría de Hacienda.



El año pasado, ante la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19, la Administración Distrital también modificó el calendario tributario. De hecho, recientemente venció uno de los plazos de 2020 para los contribuyentes ICA.



Redacción Bogotá