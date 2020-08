Vence el plazo para presentar y declarar ReteICA de marzo y abril

Los grandes contribuyentes y agentes retenedores del impuesto de Industria y Comercio (ICA) tienen plazo hasta este jueves, 6 de agosto, para declarar y pagar el valor correspondiente a las retenciones realizadas a terceros durante los meses de marzo y abril de 2020.

La liquidación se realiza a través de la Oficina Virtual de la Secretaría Distrital de Hacienda, ingresando a la página web www.shd.gov.co. Allí deben entrar a la opción ‘Mis Impuestos’, y luego seleccionar ‘Retención ICA’.



La entidad distrital explica que están obligados a declarar quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la DIAN, los contribuyentes designados como agentes de retención de ICA, consorcios y uniones temporales que realicen pagos a favor de contribuyentes de ICA, sociedades fiduciarias y contribuyentes de ICA que pertenezcan al régimen común, siempre que realicen pagos a otro contribuyente del régimen preferencial o del régimen común que ejerzan actividades gravadas en la jurisdicción del Distrito Capital.

En todos los casos, la declaración se realiza de acuerdo con las retenciones efectuadas, es decir que si en el bimestre no se practicaron retenciones a terceros no se debe hacer la declaración.



A la fecha, la Administración Distrital ha recaudado 88.000 millones de pesos por concepto de retenciones realizadas en el segundo bimestre de este año.



De acuerdo con datos de la entidad, a la fecha se han recibido 43.000 declaraciones de agentes de retención correspondientes al segundo bimestre de 2020, las cuales le han permitido a la ciudad recaudar 88.000 millones de pesos.



Antes de finalizar el plazo del 6 de agosto, la Secretaría de Hacienda espera recaudar entre 75.000 y 80.000 millones de pesos adicionales, correspondientes a 41.000 declaraciones.



La Secretaría de Hacienda también recordó que el siguiente plazo para declarar el ReteICA es el próximo 18 de septiembre, correspondiente a las retenciones aplicadas en el tercer bimestre (mayo - junio) de 2020.

