La Secretaría de Hacienda modificó el plazo máximo para los contribuyentes interesados en acogerse al sistema de pago por cuotas del Predial (Spac) hasta el viernes 8 de julio. Con este anunció, los contribuyentes tendrán cuatro semanas más para cumplir con la obligación.



“El número de contribuyentes interesado en pagar por cuotas su impuesto Predial ha venido creciendo, y en las últimas semanas detectamos casos de personas inscritas que quieren pagar, pero que dan clic en el botón de generar declaración y no en el de SPAC, lo que les impide quedar inscritos de forma adecuada”, explicó el director de Impuestos, Orlando Valbuena.



La entidad invitó a los contribuyentes que ya se acogieron al pago por cuotas a ingresar nuevamente a la Oficina Virtual para verificar que tengan los cupones de pago. "Si no los tienen es porque no quedaron inscritos. En ese caso, les recomendamos hacer de nuevo su inscripción”, agregó el director de Impuestos.



Asimismo, el funcionario invitó a quienes ya presentaron su declaración a que consulten desde la Oficina Virtual el cupón de pago de la primera cuota, a través de la opción ‘Consultas’ y siguiendo por ‘Obligaciones pendientes’. Allí, los contribuyentes deben ver activa la casilla ‘Cupones’.

REDACCIÓN BOGOTÁ con información de Hacienda Bogotá.

