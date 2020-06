Cómo pagar por cuotas el impuesto a vehículos y el predial en Bogotá

Los bogotanos tendrán más plazo para pagar algunos de los impuestos y, así, no tener tanta presión en sus obligaciones tributarias.



La Alcaldía de Bogotá expidió el decreto 137 de 2020 por el cual se amplían los plazos de pago de y se autoriza el cumplimiento por cuotas.



A continuación, le contamos en qué consisten los nuevos alivios en medio de la emergencia sanitaria por covid-19.

Los plazos

Se ordenó ampliar el plazo de presentación y pago dentro del segundo semestre del impuesto predial unificado y del impuesto a vehículos de Bogotá.



Queda en manos de la Secretaría de Hacienda definir cómo se haría.

Pago de impuesto predial por cuotas

Quienes estén interesado en pagar el impuesto predial unificado para predios exclusivamente residenciales, deberán inscribirse en la página web de la Secretaría de Hacienda. El plazo máximo para hacerlo queda para el 30 de junio.



Si se acoge a este pago, los plazos serán los siquientes:



Cuota 1: Hasta el 31 de julio

Cuota 2: Hasta el 4 de septiembre

Cuota 3: Hasta el 23 de octubre

Cuota 4: Hasta el 11 de diciembre.

Pago por cuotas de impuesto predial unificado para predios no residenciales

En el caso de los predios nos residenciales (industriales, comerciales, etc.), se da la posibilidad de recibir un descuento del 10 % si se paga antes del 14 de agosto.



Quien quiera pagar en un solo trámite, podrá hacerlo hasta máximo el 11 de septiembre.



Por primera vez, se abre la posibilidad para predios no residenciales de acceder a este benefic. El interesado deberá presentar la declaración tributaria sin pago a más tardar el 24 de julio y autorizar el pago por cuotas, que quedará organizado así:



Cuota 1: Hasta el 28 de agosto

Cuota 2: Hasta el 30 de octubre

Cuota 3: Hasta el 18 de diciembre

Cuota 4: Hasta el 19 de febrero de 2021



Tenga en cuenta que si no paga a tiempo alguna cuota, generará interés de mora en el siguiente recibo.

Pago por cuotas del impuesto a vehículos

Para acceder al pago por cuotas de esta obligación para el año gravable 2020, deberá presentar se deberá presentar la declaración tributaria sin pago a más tardar el 24 de julio y autorizar el pago por cuotas, que quedará organizado así:



Cuota 1: Hasta el 28 de agosto

Cuota 2: Hasta el 2 de octubre

Cuota 3: Hasta el 6 de noviembre

Cuota 4: Hasta el 18 de diciembre



Si no se paga a tiempo una cuota, generará interés de mora.

Pago diferido en valorización

Quienes estén en etapa de pago ordinario y cobro persuasivo de valorización podrán acogerse a la opción de diferir el monto a pagar hasta por 12 meses sin cobro de intereses adicionales. Con esto se espera beneficiar a 41.000 contribuyentes y recaudar 88.000 mil millones de pesos.



La primera cuota comenzaría en julio de 2020 y se terminaría de pagar todo en junio de 2021.



Sin embargo, hay que tener en cuenta que:



1. No se haya presentado recurso de reconsideración dentro del término establecido por el artículo 720 del Estatuto Tributario Nacional.



2. El valor de la cuota mínima será el 5 % de un salario mínimo legal vigente al momento del cálculo.



3. El valor de la cuota se calculará tomando la obligación adeudada (con capital e intereses de financiación y mora que haya al momento) por respectivo acuerdo de valorización dividido en 12. El resultado no puede ser menor que la cuota mínima establecida.

4. Si el valor es mínimo a lo ordenado, se procederá así: la obligación adeudada por acuerdo de valorización dividido entre el valor de la cuota mínima, el resultado obtenido determinará el plazo máximo otorgado. En caso de que se obtengan fracciones, se aproximará al número entero inferior y el valor de la obligación que se debe se refinanciará en ese plazo.



5. Para la contribuciones cuya cuantía total sea inferior al doble de la cuota mínima, es decir al 5 % de un salario mínimo, se liquidará la deuda en un solo pago.



Tenga en cuenta que si usted incumple con el pago de dos cuotas, se le exigirá pagar la totalidad de la contribución.

Si tiene más dudas sobre impuestos...

La Secretaría de Hacienda activó una serie de líneas de WhatsApp donde usted puede resolver sus dudas frente al pago de sus impuestos:

