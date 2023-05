Llegó el momento de pensar en el pago del impuesto de vehículos, cuyo primer vencimiento será dentro de 10 días. Lo nuevo es que desde este año será cobrado un porcentaje adicional que tendrá como destino la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca.



Así quedó establecido en la Ley orgánica 2199 de 2022, por medio de la cual se expidió el régimen especial de esta nueva figura administrativa.



El incremento es del 0,2 por ciento y se aplica a los más de 2’300.000 vehículos que hay matriculados en Bogotá. También se aplicará en los municipios que se asocien a la región.



El 2 de junio vence el plazo para declarar y pagar el impuesto de vehículos en la ciudad con el 10 por ciento de descuento por pronto pago. El 28 de julio es el último plazo para cumplir con la obligación sin descuento ni sanción. Después de esta fecha, los propietarios se exponen al cobro de intereses y sanciones.



Las nuevas tarifas aplican para 2,3 millones de vehículos que hay matriculados en Bogotá Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

El aumento ha sorprendido a los propietarios que han comparado las tarifas establecidas desde 1998 por el Ministerio de Transporte para todo el país, pero que encontraron en esta ocasión una diferencia frente a las de la capital.



“En mi caso particular, y seguramente el de todos los propietarios de estos vehículos, al descargar el formulario y verificar la tarifa aplicada, encuentro que la Secretaría de Hacienda del Distrito de Bogotá aplica tarifas superiores a lo ordenado en el Decreto 2588 (de 2022), dichas tarifas superiores son 1,7, 2,7 y 3,7 por ciento”, señaló un lector de EL TIEMPO que considera que estas valores están “por fuera del decreto de orden nacional que las establece”.



La explicación de la Secretaría Distrital de Hacienda es que así fue aprobado en la norma que creó la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca (Ley 2199 de 2022), que en su artículo 33 establece el incremento adicional de las tarifas del impuesto de vehículos automotores, establecidas en la Ley 488 de 1998.

El numeral i) del artículo 33 señala: “Administrar los recursos provenientes del impuesto a vehículos motores que le hayan sido cedidos. En el ámbito geográfico de la movilidad del que trata el artículo 7, la tarifa del impuesto a vehículos automotores establecida en el artículo 145 de la Ley 488 de 1998, o la ley que le adicione, sustituya o modifique, tendrá 0,2 puntos porcentuales adicionales”.



La norma también indica que el recaudo que se genere por ese factor adicional lo podrán “ceder total o parcialmente” las entidades territoriales a la Agencia Regional de Movilidad, o a quien haga sus veces.



En este caso estará en cabeza, de manera transitoria, de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. La Agencia hizo su debut el 26 de abril pasado con el anuncio de la construcción del intercambiador en la calle 80 con avenida Las Quintas (carrera 119).

Se prevé que este proyecto de infraestructura que beneficiará a la región tendrá un valor de 112.000 millones de pesos y se concluirá en 2025.



El porcentaje adicional en la tarifa del impuesto, según estima la Secretaría de Hacienda, significa 2.000 pesos por cada millón de pesos de avalúo del carro. Es decir que si un vehículo está avaluado en 100’000.000 de pesos, el propietario tendrá que pagar 200.000 pesos adicionales en el gravamen frente al valor de 2022.



La nueva tarifa aplica para todos los vehículos particulares, tanto automóviles como camperos, camionetas, station wagon, automotores de carga y de pasajeros. Para todos ellos se establecieron unos rangos. También tendrán una mayor la tarifa los vehículos públicos y las motocicletas con más de 125 c. c.



En otras palabras, eso significa que en los primeros hay tres rangos. El primero, los automotores de entre cero y 52,4 millones de pesos, que tendrán una tarifa en el impuesto de 1,7 por ciento (antes era del 1,5 por ciento).



Segundo, los avaluados entre 52,4 millones y 118 millones. A estos la tarifa les quedará en 2,7 por ciento (estaba en 2,5 por ciento).



Y tercero, los que tienen avalúos desde 118 millones de pesos en adelante. Estos deberán pagar una tarifa de 3,7 por ciento (se encontraba en 3,5 por ciento).

Cambia el pago de impuesto predial y de vehículos Cambia el esquema de pago de los impuestos predial y de vehículos para la vigencia 2023. Una de las principales modificaciones, es el desmonte de los pagos escalonados. Los descuentos se mantendrán. En minutos todos los detalles. Así se paga el impuesto este 2023. Foto:

Las motocicletas de más de 125 c. c. en todos los avalúos tendrán una tarifa de 1,7 por ciento. La menor tarifa es para los vehículos públicos. En estos, independiente del avalúo, será de 0,7 por ciento (ver tabla).



José Clopatofsky, director de la revista Motor, de esta casa editorial, dice que eso no lo saben los propietarios y que si el vehículo no aparece en las tablas del Ministerio de Transporte y “el ciudadano liquida por el decreto general y no por el de la región, queda en peligro. Ahí es donde la gente se puede equivocar de buena fe y luego la multan las secretarías donde rigen”.



Con esta posición coincide Ómar Oróstegui, director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana, quien asegura que “no es el momento de subir impuestos, más aún cuando la inflación golpea a la clase media, que es la principal propietaria de vehículos y motos”.



Agrega que dicho incremento debió socializarse antes, pues “genera más desconfianza en la ciudadanía”.

Estas son las tarifas del Impuesto de Vehículos en Bogotá a partir de 2023. Foto: Secretaría de Hacienda

La Dirección Distrital de Impuestos señala que el incremento solo es del 0,2 por ciento y que aplica en todos los municipios de la región metropolitana (hasta ahora, los socios son Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca), y que, en el caso de los vehículos que se encuentran en la base de datos de la Secretaría de Hacienda, el aumento de la tarifa se genera automáticamente al declarar y descargar la factura.



“El contribuyente tendrá disponible toda la información necesaria para la liquidación de la obligación tributaria en el momento de acceder a la Oficina Virtual” de la Secretaría, señala la entidad, que además indica que “como ya está parametrizado el contribuyente, este no debe incluir ningún dato, la plataforma lo arroja”, indica la entidad.



La región metropolitana Bogotá-Cundinamarca es una figura de asociatividad regional de régimen especial que les permite integrarse a Bogotá con los municipios con los que tiene interdependencia, como sucede con los localizados en la Sabana.



La creación de esta región con régimen especial empezó a abrirse paso en 2020, con el acto legislativo 02 (que modificó el artículo 325 de la Constitución) y siguió con la Ley Orgánica 2199 de 2022.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR DE BOGOTÁ

En Twitter: @guirei24

