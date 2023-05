Faltando ocho días para el primer vencimiento para el pago del impuesto de vehículos en Bogotá, hay unos 87.000 automotores matriculados en la ciudad que no tienen la factura.



Entre estos, un poco más de una tercera parte no aparece en las tablas de la base gravable que todos los años actualiza el Ministerio de Transporte, dado que son modelo 2023. Con dichas tablas se liquida el impuesto de vehículos del año siguiente.



Pablo Verástegui, director de Impuestos en Bogotá, explica que el Ministerio actualiza las tablas, mediante resolución cada año, y eso implica “que no incluye los avalúos del año siguiente (para este año, vehículos 2023), razón por la cual no podemos generar una factura y los propietarios deben hacer una declaración”.



En esas tablas de avalúos se encuentra información como marca, modelo, línea, cilindraje, gama, número de pasajeros, capacidad de carga o de pasajeros o si es mecánico o automático.



Esos automotores corresponden a los modelos 2023, que fueron vendidos en 2022 o incluso este año, y que si bien ya están rodando en las calles y vías, sus propietarios no han recibido la factura de la Secretaría de Hacienda.



La Dirección Distrital de Impuestos señala que se trata de los llamados “carros nuevos” que están cumpliendo su primer año de haber salido del concesionario y que ahora los dueños deben pagar el impuesto.



Para hacerlo, deben declarar en la Oficina Virtual de la Secretaría, incluyendo en el concepto de base gravable el valor de la compraventa, y descontando el IVA.



En esta situación, reporta Verástegui, se encuentran alrededor de 35.000 carros que fueron matriculados en Bogotá y cuyos propietarios empiezan desde esta semana a ver cerca los plazos sin poder generar la factura.



Cabe recordar que el cumplimiento de la obligación tributaria vence el 2 de junio con descuento del 10 por ciento por pronto pago y la última fecha es el 28 de julio, pero sin descuento.



En el caso de este gravamen, la Secretaría informa que ha generado las facturas de 2’168.267, de un total de 2’305.955 que están obligados a pagar el impuesto.

Hay 35.000 vehículos modelo 2023 que no están homologados en las tablas del ministerio de Transporte Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Los carros sin factura del impuesto



Del gran total de vehículos obligados, con corte al 22 de mayo, ya han pagado 523.162 y 137.688 aún no cuentan con el recibo. Esta cifra ha cambiado frente a la del 1.º de enero pasado, cuando la Dirección de Impuestos registraba 220.646 carros en esa situación.



Entre estos últimos se encuentran los que no aparecen en las tablas del Ministerio y que Hacienda estima en alrededor de 35.000 (los nuevos). “Recordemos que el avalúo del vehículo se obtiene al revisar los modelos, marcas, líneas y cilindraje de los automotores en las tablas del Ministerio”, dice.



En esa lista están también los carros que siguen sin aparecer en las tablas aunque son de modelos 2022 y anteriores. Estos también deben hacer la declaración en la Oficina Virtual.



La Secretaría de Hacienda tiene además casos en los que no cuenta con información completa de los propietarios, como cédula, nombre o dirección. Y es necesario que estas personas acudan a la entidad para poder generar la declaración.



Ese podría ser el caso de los automotores que fueron vendidos por sus dueños, pero no les han realizado el trámite del traspaso, o los que han sido hurtados y esa condición no ha sido reportada a las autoridades de tránsito, por lo que sigue apareciendo el propietario.



“Sabemos cuáles son las características del automotor e, incluso, podemos generar la factura, pero no tenemos información de los responsables, es decir, del sujeto pasivo. Nos falta, por ejemplo, la identificación del propietario o en algunos casos no tenemos un dato de contacto válido para enviarle la factura”, agrega.



Temor de propietarios de los vehículos



Y si bien los dueños de los carros nuevos y de los que aún no están homologados pueden buscar en las tablas de avalúos vehículos con características similares, como lo sugiere la Secretaría de Hacienda y el Ministerio de Transporte, muchos no se atreven porque les preocupa establecer un avalúo y caer en error, lo que no los salva de sanciones.



Y aunque la entidad, de acuerdo con el funcionario, viene cruzando la información de los vehículos en busca de encontrarles una clasificación en las tablas, los propietarios pueden también acudir al mintransporte solicitando certificar el avalúo, o completar la información faltante para poder generar la declaración.



Hay que anexar copia de la licencia del automotor y la factura de compraventa. Con base en la respuesta, la entidad distrital dice que puede generar la declaración del impuesto de vehículos sin que esto genere algún proceso contra el propietario.

También tienen problemas para pagar el impuesto los vehículos que no tienen información completa del propietario. Foto: Mauricio Moreno - EL TIEMPO

Las recomendaciones del Ministerio de Transporte

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, la base gravable para los vehículos que entran en circulación por primera vez está constituida por el valor total registrado en la factura de venta, sin incluir el IVA. Cuando son importados directamente por el propietario o poseedor, por el valor total registrado en la declaración de importación



Cuando el vehículo no se encuentre en las tablas anexas de la resolución 20223040072375 del 30 de noviembre de 2022 o en el aplicativo SIBGA (Sistema de Información Base Gravable de Avalúos), el propietario podrá utilizar la base gravable de un vehículo de similares características que este incluido en la misma o solicitar al Ministerio de Transporte, dentro de la vigencia de la resolución, su inclusión.



Eso sí, deberá aportar copia de la factura de compra, de la declaración de importación y de la licencia de tránsito del vehículo automotor, con lo que se definirá una base gravable para el pago del impuesto.



Los propietarios o tenedores pueden verificar la base gravable del automotor consultando con las características en el aplicativo SIBGA que está en la página web del Ministerio de Transporte (web.mintransporte.gov.co/Sibga/Home/Index)



Hay que tener claramente definida la línea del automotor, la cual se puede verificar en la declaración de importación, en la factura de compra, documentos que puede solicitar en el organismo de transito donde se encuentra matriculado el vehículo o en la licencia de tránsito.



Se recomienda también confirmar la línea del automotor seleccionada en el formulario de impuesto vehicular antes del pago. Si esta incorrectamente escogida se podrá hacer la corrección a través del formulario o liquidador que establezca la respectiva secretaria de hacienda por el sistema de autoliquidación.



En caso de existir diferencia de alguna característica consignada en la licencia de tránsito, específicamente en la transcripción de la línea, el propietario o tenedor puede dirigirse al organismo de tránsito donde se encuentra matriculado el vehículo y solicitar la corrección de la misma en la página del sistema RUNT. Una vez corregida la información, puede solicitar la corrección del valor del impuesto a pagar en la Secretaria de Hacienda respectiva.



La resolución 20223040072375 establece la base gravable de los vehículos para el año fiscal 2023, también "ofrece la opción de liquidación por línea específica en la mayoría de las oportunidades, pero siempre se puede hacer la liquidación por las opciones de: línea genérica o línea base estándar.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24

