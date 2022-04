Los propietarios de vehículos matriculados en Bogotá ya pueden acceder a la factura de dicho impuesto a través de la Oficina virtual o del botón ‘Descarga ya tu factura’ y pagar. Se estima que en la ciudad hay cerca de 2’650.000 vehículos que pertenecen a 1’737.126 personas naturales y jurídicas.



El anuncio lo hizo este jueves la Secretaría Distrital de Hacienda, que, no obstante, aclaró en las próximas semanas se enviarán 311.000 facturas de vehículos a los propietarios mayores de 60 años. El plazo para cumplir la obligación con el descuento del 10 por ciento vence a mediados de julio próximo, y un mes después sin descuento.



La entidad también señala que no fueron generadas las facturas de los vehículos cuyos propietarios ya pagaron el gravamen, ni de los que no se halló coincidencia entre las tablas del Ministerio de Transporte y la información del contribuyente (como línea, cilindraje y modelo). Tampoco de algunos responsables del impuesto que presentan datos inconsistentes.

Todos ellos deberán hacer la declaración a través de la Oficina virtual, en la página web de la entidad (www.shd.gov.co).



La entidad recomendó a los propietarios que para acceder a la factura es necesario que la placa se digite en mayúscula y que el número de la cédula o del NIT sea el que se encuentra en la tarjeta de propiedad del automotor. Si no, advierte, no les va a aparecer el PDF del recibo.

De esta manera parece que se empieza a normalizar el proceso para generar las facturas y pagar en los impuestos de predial y vehículos en la ciudad, luego de varias semanas de quejas de bogotanos porque no podían acceder a estas, lo que en muchos casos se debió a fallas en la plataforma y que según la entidad presentaba inestabilidad por periodos de 15 minutos en un día o incluso más.



“La Secretaría Distrital de Hacienda se encuentra monitoreando de manera permanente la plataforma”, indicó la entidad, que ayer dispuso de 1,7 millones de facturas del impuesto de vehículos a través de su portal web y desde el 18 de abril, 2,6 millones de facturas del predial.

Según la Secretaría, se ha detectado que la descarga no exitosa de facturas “es consecuencia de la incorrecta digitación del número de identificación del propietario del predio o del vehículo o del CHIP o de la placa”.



El reporte de la administración de impuestos distritales es que con corte al 24 de abril había recaudado 685.000 millones de pesos por predial, de una meta de 4 billones, y en vehículos, 135.000 millones, de 976.000 millones proyectados para este 2022. Además, al 27 de abril se habían inscrito 754.182 contribuyentes en la Oficina virtual.



A la vez, ya se han entregado 530.000 facturas físicas –de un total de 810.000– en los predios de estratos 1 y 2, rurales y en los de estrato 3 cuyos propietarios son personas mayores de 60 años. Y han enviado 400.000 correos electrónicos a contribuyentes. En total, la entidad estima que este año debe generar 2,6 millones de facturas.



En medio de las fallas de la plataforma y de las quejas, la Secretaría amplió la semana pasada, y por segunda ocasión en el año, el plazo en cerca de 2 meses para cumplir con la obligación y estableció el botón para hacer más simple el proceso. Las nuevas fechas, que ahora serán en un único día y no como se había establecido en principio para que los pagos fueran escalonados según el Chip del predio y el último dígito de la placa del carro. En el predial el plazo con descuento por pronto pago vence el 24 de junio y sin descuento el 29 de julio. En vehículos el último día para pagar será el viernes 15 de julio y sin descuento el viernes 12 de agosto.



El cambio de la plataforma, que presentó fallas de inestabilidad, fue argumentado por la entidad en la vulnerabilidad de la información de los contribuyentes y en ampliar su capacidad a todos los contribuyentes, que suman 2,9 millones en los seis impuestos que se le pagan al Distrito Capital.

