Los vehículos que estén matriculados en Bogotá podrían tener un descuento del 10 por ciento en el impuesto vehicular, según un proyecto de acuerdo apoyado por 12 concejales y que ayer fue presentado oficialmente en la Comisión de Hacienda del cabildo distrital.



(Lea también: Hay 87.000 vehículos que tienen líos para pagar el impuesto en Bogotá, ¿está usted ahí?).

La iniciativa se centra principalmente en dos puntos: compensar el tiempo de uso de los carros que pierden los bogotanos por la restricción del pico y placa y fomentar la matrícula de automotores en la capital, la cual se ha reducido en los últimos años.



“Esta iniciativa busca atender el llamado de los propietarios de carro particular, quienes se han mostrado inconformes por no poder hacer el uso de sus vehículos durante más de 123 días (entre semana) al año; eso significa 2.000 horas que un carro permanece guardado forzadamente”, le dijo a EL TIEMPO el concejal Rolando González, del partido Cambio Radical y quien es el principal autor de la propuesta presentada.

No es posible que en el 2022 tengamos 608.000 contribuyentes en mora que le adeudan a la ciudad 195.000 millones de pesos FACEBOOK

TWITTER

González añadió que el dinero que se deje de recaudar se podría saldar con lo que se recibe por el pico y placa solidario, el cual, según el cabildante, genera una ganancia de 200.000 millones de pesos al año. Se espera que este año ese recaudo suba a unos 400.000 millones.



(Además: ¿Qué pueden hacer los dueños de los 87.000 carros nuevos que no pueden pagar impuestos?).



De acuerdo con el proyecto, Bogotá sigue siendo la ciudad con más vehículos particulares, con 2’626.905, de los cuales 1’927.767 son automóviles, camionetas y camperos registrados. Les siguen las motocicletas, que suman más de 500.000.



No obstante, este número se ha reducido debido a que la Gobernación de Cundinamarca ofrece a quienes matriculen vehículos nuevos en cualquiera de los organismos de tránsito del departamento un descuento del 50 por ciento en el impuesto al año siguiente y un 20 por ciento en el segundo año.



Esto está causando que menos automotores se matriculen en la capital. De hecho, según los datos del Runt, en el primer trimestre de este año, mientras en Bogotá se matricularon 8.663 vehículos, en Cundinamarca fueron 11.059.

Facebook Twitter Linkedin

Según el concejal, los bogotanos pierden 123 días de uso del vehículo al año por el pico y placa. Foto: Carlos Ortega / Archivo EL TIEMPO

A su vez, el hecho de que haya menos automotores matriculados puede llegar a afectar las finanzas del Distrito, según la iniciativa de los concejales. Cabe resaltar que la Administración espera recaudar este año un total de 1,1 billones de pesos por el impuesto de vehículos.



González, por otro lado, dice que para acceder al descuento el contribuyente debería estar al día en el pago del impuesto. “No es posible que en el 2022 tengamos 608.000 contribuyentes en mora que le adeudan a la ciudad 195.000 millones de pesos”, afirmó el concejal.



El cabildante de Cambio Radical agregó que es muy probable que esta semana la iniciativa sea aprobada por la Comisión, se apruebe en el Concejo y la Administración lo objete. Luego pasaría a ser objeto de revisión legal en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.



(Le puede interesar: ¿Por qué sube más el impuesto de vehículos en Bogotá que en el resto del país?).

Hablan los expertos



Si bien se podría pensar que el descuento propuesto en el Concejo es de beneficio para la mayoría de los conductores, para algunos expertos en movilidad consultados por este diario no es viable.



José Clopatofsky, director de la revista Motor, de esta casa editorial, dice que la justificación de compensar el tiempo que se pierde por el pico y placa no es válida porque “el impuesto es por poseer el vehículo, no por usarlo. Tampoco es lógico imponer una medida restrictiva y luego darle rebaja en plata”.



En este punto coincide Darío Hidalgo, profesor de la Universidad Javeriana, al agregar que, contra lo que se podría pensar, la tarifa que pagan los propietarios de vehículos no es suficiente. “Pagamos solo una cuarta parte de lo que cuesta el mantenimiento de la malla vial, que está completamente desfinanciada”, aseguró.



Hidalgo añadió que no está de acuerdo con que los vehículos que se matriculan en Cundinamarca se movilicen mayormente en Bogotá, pues “los vehículos deben pagar sus impuestos en donde generan costos”.

Facebook Twitter Linkedin

Secretaría de Hacienda afirma que el descuento por pronto pago va a generar un costo fiscal de 312.000 millones de pesos. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

Lo que dice el Distrito



En su intervención, el secretario de Hacienda de Bogotá, Juan Mauricio Ramírez, afirmó en primer lugar que es muy común que en grandes urbes del mundo, además del impuesto por la tenencia del carro, se apliquen medidas para restringir su uso.



Y añadió que la entidad no ve viable este proyecto, ya que no hay una “fuente sustituta” del dinero que se dejaría de captar si se aplica la reducción de costos.

El pico y placa solidario está destinado al sector de movilidad y a financiar el hueco del fondo de estabilización tarifaria FACEBOOK

TWITTER

Puso como ejemplo el descuento del 10 por ciento que se les da a los contribuyentes por pronto pago, una medida que se adoptó desde la pandemia en la ciudad.



En su intervención, Ramírez señaló que se calcula que este beneficio “va a generar un costo fiscal de 312.000 millones de pesos en cuatro años”.



Con respecto al uso de los recursos captados por el pico y placa solidario, que según el concejal González podrían sustituir el dinero que se dejaría de recaudar si se aplica el descuento, el secretario afirmó que son dos fuentes distintas.



“El pico y placa solidario está destinado al sector de movilidad y, efectivamente, a financiar el hueco del fondo de estabilización tarifaria. En cambio, el impuesto vehicular es de la unidad de caja, es de libre destinación”, dijo.

Más noticias

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @lauramerher1