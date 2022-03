Al menos 3’336.000 contribuyentes del impuesto predial y el de vehículos tienen que, en adelante, registrarse en la nueva plataforma de la Secretaría de Hacienda de Bogotá para poder realizar los trámites y pagos de impuestos en la ciudad.

El proceso no es difícil, pero hay que entrar a la página web de la entidad (www.haciendabogota.gov.co) y luego a la Oficina Virtual, para crear una cuenta. En ese procedimiento es clave tener correo electrónico y seguir las instrucciones. A través de dicho medio, la entidad enviará las facturas de los impuestos distritales. Las de vehículos estarán disponibles a finales de marzo y las de predial, a mediados de abril.



Por eso, la recomendación de la secretaría es esperar que opere plenamente la nueva plataforma (SAP), lo cual se espera que suceda a finales de este mes. Claro que quien que necesite con urgencia generar la factura lo podrá hacer mediante el modelo de autodeclaración. Esto también se puede realizar en la página web o incluso en la red de Supercades.

Solo a los predios de los estratos 1 y 2 y rurales las facturas les serán enviadas a la dirección del inmueble. Pero si bien no están obligados a registrarse, este proceso sí les facilitará en el futuro consultar estados de cuentas y deudas anteriores.



No obstante que la plataforma SAP ya funciona para algunos impuestos (sobretasa a la gasolina, delineación urbana y publicidad exterior), aún no opera para predial y vehículos (solo se puede hacer la autoliquidación). El impuesto de industria y comercio todavía opera con el anterior software.



Según el secretario de Hacienda de Bogotá, Juan Mauricio Ramírez, el registro es obligatorio y busca facilitarles a los bogotanos los trámites ante la entidad y el pago de impuestos, sin tener que sacar citas ni hacer fila ni estar sujeto a que se caiga la plataforma, como suele suceder. “La nueva plataforma es una mejor tecnología, es un modelo de autogestión, más seguro y más eficaz”, dijo Ramírez.

La entidad explica además que la actual plataforma (se llama Si Capital y funciona con números de cédulas y en ella no se encuentran todos los contribuyentes) era obsoleta y tenía vulnerabilidades, según un informe de hace cerca de 5 años del Banco Mundial.



Debido a este cambio, y con el fin de permitirles a los contribuyentes el registro, la Secretaría de Hacienda amplió los plazos de pago en más de dos meses del predial y vehículos. Este trámite será de acuerdo con la última letra del chip (código que aparece en la factura del impuesto, en el certificado catastral o de estrato socioeconómico) del inmueble, para el predial, y el último dígito de la placa, en el caso de los vehículos.

Las nuevas fechas para pagar el predial y vehículos. Foto: Ilustración EL TIEMPO

Los pagos serán escalonados

Ramírez explicó que los nuevos pagos serán escalonados. En el caso del predial, las fechas con descuento del 10 por ciento serán entre el 9 y el 24 de mayo –las inicialmente previstas para este año comenzaban el 31 de marzo y terminaban el 8 de abril–. El plazo máximo para el pago sin descuento también se corrió del 17 al 24 de junio.



Y en el caso del impuesto de vehículos, los pagos con descuento del 10 por ciento se podrán realizar ahora entre el 3 y el 17 de junio (antes iban entre el 29 de abril y el 6 de mayo). El pago sin descuento, por su parte, se corre del 24 de junio al 15 de julio.



Esto significa que los contribuyentes tendrán cerca de 2 meses para registrar su correo electrónico en la Oficina Virtual de la secretaría y, de esta forma, poder beneficiarse del descuento en los impuestos predial y de vehículos.

Paso a paso para inscribirse en la nueva plataforma de Hacienda. Foto: Ilustración EL TIEMPO

Dónde pedir orientación para inscribirse

Como el proceso puede resultar complejo para algunos ciudadanos, el director de Impuestos, Orlando Valbuena, anunció que la unidad móvil de la Secretaría de Hacienda estará recorriendo las localidades, a fin de brindarles orientación a quienes la requieran.



También estarán a disposición los servicios de la línea 195 y el PBX 6013385000, en las extensiones 5581 y 5523 (de 7 a. m. a 4:30 p. m., entre semana, y sábados, de 8 a. m. a 8 p. m.); videollamada (en https://www.shd.gov.co/shd/atencion-ciudadania, de 7 a. m. a 4 p. m.); chat (en www.haciendabogota.gov.co); WhatsApp (en 3002703002, de 7 a. m. a 4:30 p. m.), y en los Superdades CAD, Américas, Suba y 20 de Julio, con agendamiento.

