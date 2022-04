Ante los problemas que vienen enfrentado contribuyentes para generar el recibo y pagar el impuesto predial a través de la Oficina virtual, lo cual fue la causa este martes de una protesta en el Centro Administrativo Distrital (CAD), la Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció que habilitó una posibilidad de ingreso directo.

Es una opción para aquellos contribuyentes que no han podido cumplir con la obligación o que se les ha dificultado el nuevo proceso, que fue anunciado hace unos dos meses junto con una prolongación de los plazos tanto para predial como para vehículos.



En febrero pasado, la entidad informó el cambio de la plataforma para el pago de impuestos en la ciudad porque se había quedado “obsoleta” y era vulnerable. Esto significa que todos los contribuyentes deben crear una cuenta en la nueva plataforma (en la Oficina virtual) e inscribir una dirección de correo, que será el medio por el cual la entidad enviará en adelante los recibos de cobro. Dicha plataforma, además, permitirá realizar otros trámites y consultas sobre todos los impuestos de la ciudad.



La nueva opción, que según la entidad es más fácil y rápida, es el botón ‘Descarga ya tu factura’ y se puede encontrar en la página web de la Secretaría de Hacienda (www.shd.gov.co) a partir del lunes 18 de abril. Esa alternativa permite generar la factura sin tener que inscribirse en la Oficina virtual. No obstante, la entidad insiste en la necesidad de que los contribuyentes realicen el proceso de inscripción en el futuro.

En el aplicativo, las personas solo tendrán que llenar, en un formulario que se despliega al ingresar al botón, el chip del predio y el documento de identidad, que luego, para descargar el pdf funciona como contraseña.



“Les ofrecemos excusas a los contribuyentes que han tenido dificultades para cumplir sus obligaciones tributarias, para registrarse en la Oficina virtual y los que han venido a hacer cola en el CAD”, dijo el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, al anunciar la nueva alternativa para generar el recibo del predial.



El funcionario destacó que Bogotá se ha caracterizado por la cultura de pronto pago y que aunque aún hay plazo para el cumplimiento de esta obligación, los ciudadanos están buscando hacerlo con anticipación, a fin de lograr el descuento del 10 por ciento por el pago anticipado. De hecho, muchos han intentado inscribirse en la Oficina virtual, pero se han encontrado con diferentes dificultades y otros ha acudido al SuperCade de la calle 30 con 26.



“La gente está pagando antes de que se venzan las fechas para el 10 por ciento de descuento, y hacen ese esfuerzo cada año, y eso nos caracteriza y lo aplaudimos y lo agradecemos. Por eso mis excusas porque estamos en un proceso de cambio hacia una nueva plataforma”, señaló Ramírez.

Los problemas se han presentado básicamente porque, según el director de Impuestos, Orlando Valbuena, la nueva plataforma no estaba enviando en el tiempo esperado el correo de activación de la cuenta –después de que el contribuyente realizaba la inscripción–, proceso que es necesario para acceder de manera virtual a los recibos y otros trámites de impuestos. Sin embargo, según Valbuena, esta situación ocurrió al principio y ya se superó.



Y por parte de los contribuyentes se han presentado errores como digitar mal el correo electrónico o el dominio de este, o que olvidan la contraseña y deben recuperarla. Pero también hay personas que han intentado ingresar y no han podido.



Muchos de esos casos, según el director de Impuestos, son porque el contribuyente es nuevo y, por tanto, no aparece en la base de datos de impuestos, o son locatarios –como quienes han adquirido un bien a través de leasing– o poseedores o porque son bienes en sucesión. En estos casos la recomendación es solicitar la cita en los puntos de atención de la Secretaría en los Supercades.



“Esto ha generado alguna molestia, porque antes era muy sencillo, solo había que entrar a la página y bajar las factura o las declaraciones con el chip y con el documento de identificación. Eso se decidió cerrar por seguridad de la información y porque queríamos tener una oficina virtual más amplia y con mayor capacidad”, señaló Valbuena.

💁🏻‍♀️ #DaniTeCuenta cómo debes registrarte en nuestra #OficinaVirtualSDH para pagar tu 🏡 impuesto predial y de 🚙 vehículos 2022. pic.twitter.com/f0xCsOojm4 — Hacienda Bogotá (@HaciendaBogota) March 2, 2022

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, desde el 1.º de enero hasta el 10 de abril pasados se han inscrito en la Oficina virtual 592.000 contribuyentes y ellos han pagado cerca de 19.000 millones de pesos por concepto de predial. “No hemos perdido ingresos por el predial. Hemos recibido 497.000 pagos desde el 1.º de enero”, insistió el secretario.



La entidad recordó que las fechas de vencimientos en predial (son 1,6 millones de inmuebles) son las mismas que se habían establecido con la entrada en operación de la nueva plataforma. Es decir que no habrá una fecha límite como en años anteriores, sino vencimientos escalonados, que serán según el chip del predio y comienzan el 9 de mayo y terminan el 24.



Además de la opción del botón para generar el recibo, según el secretario de Hacienda, a los contribuyentes de los estratos 1 y 2, de predios rurales y a los adultos mayores de 60 años del estrato 3 les enviarán de manera física la factura. Son cerca de 810.000 facturas. El envío, según el director de Impuestos, Orlando Valbuena, comenzará mañana (Jueves Santo).



“A todos ellos les va a llegar la factura y eso va a comenzar desde esta misma semana y se les va a entregar hasta final de abril. No hay problema, porque la fecha límite para pagar con descuento es desde el 9 hasta el 25 de mayo, según la última letra del Chip catastral”, explicó Ramírez. De igual forma, a partir del lunes 18 de abril, la entidad distrital comenzará a enviar a los correos electrónicos inscritos las facturas de pago del predial.

Y si bien los contribuyentes del impuesto de vehículos –que se estiman en 1,5 millones– ya pueden generar el recibo de pago, a través de una declaración, la alternativa del botón ‘Descarga ya tu factura’ estará disponible para ellos a partir del 25 de mayo. Solo recibirán la factura física los adultos mayores de 60 años, independiente del estrato socioeconómico.



Los vencimientos de este gravamen irán entre el 3 y el 16 junio, dependiendo del último dígito de la placa del vehículo. El pago sin descuento va del 18 de junio al 15 de julio. En el caso de las motos identificadas con letras de la A a la Z, el plazo para cumplir con la obligación vence el 17 de junio.

13 cosas claves del impuesto predial

1. Las fechas de pago del predial son escalonadas, del 9 al 24 de mayo.



2. Las fechas de pago son según la última letra del chip del predio.



3. El pago a más tardar en esas fechas entrega un descuento del 10 %.



4. El pago sin descuento es entre el 25 de mayo y el 24 de junio.



5. Quienes quieran acogerse al pago por cuotas deben hacer la declaración inicial a más tardar el 6 de mayo.



6. Los plazos para el pago por cuotas:

Cuota 1: 27 de mayo.

Cuota 2: 8 de julio.

Cuota 3: 9 de septiembre.

Cuota 4: 11 de noviembre.



7. Los sectores económicos afectados por la pandemia que quieran acogerse al pago por cuotas deben hacer la declaración a más tardar el 6 de mayo.



8. Los sectores económicos afectados por la pandemia que se acojan al pago por cuotas deben pagar en 2023. Estos son los plazos:

Cuota 1: 17 de febrero.

Cuota 2: 21 de abril.

Cuota 3: 16 de junio.

Cuota 4: 25 de agosto.



9. La opción rápida para generar la factura del predial es ‘Descarga ya tu factura’.



10. La herramienta se encuentra en la página web www.shd.gov.co a partir del 18 de abril.



11. Esa alternativa permite generar el recibo sin tener que inscribirse en la Oficina virtual.



12. A los predios de estratos 1 y 2, rurales y de adultos mayores de 60 años del estrato 3 les enviarán desde mañana el recibo de manera física.



13. El 18 de abril comenzará el envío de las facturas a los correos electrónicos que están en la base de datos.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24