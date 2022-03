Los impuestos en Soacha están más caros que en Bogotá. Residentes del conjunto Armonía II, después de un año que les entregaron sus apartamentos de interés social, empezaron a recibir la factura del impuesto por un precio que para ellos es absurdo, y para este 2022 les subió 73.000 pesos.



Según el administrador de este conjunto, allí hay un aproximado de 600 propietarios y 1.800 residentes, y la mayoría son madres cabeza de hogar y personas que ganan el mínimo.



Yuri Santiago, propietaria de un apartamento con un área construida de 52 m² en este espacio residencial y madre cabeza de hogar, tiene ingresos mensuales de 1’200.000, sin prestaciones de ley, porque trabaja por días en Bogotá. El año pasado tuvo que hacer un gran esfuerzo para poder pagar el impuesto predial, puesto que tiene gastos básicos como alimentación, servicios, transportes, afiliación a la salud, cuota del apartamento, necesidades de sus dos hijas, administración, etc.



Santiago le contó a este diario que para este año su impuesto predial tuvo un aumento absurdo, que de por sí el año pasado también lo fue, puesto que la factura fue de 534.000 pesos y para este año le llegó por 609.00, es decir, prácticamente la mitad de su sueldo.



Además, Yuri dijo que hace unos días fue a reclamar el recibo del predial de este año y preguntó por qué había subido tanto, a lo que la funcionaria de la Secretaría de Hacienda de Soacha le respondió: “Antes le llegó barato”.



Factura del impuesto predial de un apartamento en Soacha. Foto: Archivo particular

“Estos impuestos son demasiado costosos, pago menos de cuota del apartamento, esto no es justo. Yo tengo conocidos que también tienen viviendas estrato 3, pero no les llega así de caro, incluso mis hermanos que viven en Bogotá pagan menos que yo”, agregó Santiago.



Cabe resaltar que el año pasado, propietarios de viviendas del municipio de Soacha denunciaron un alza en el impuesto predial de hasta el 300 por ciento, razón por la cual llevaron a cabo unas manifestaciones, y el 30 de septiembre de ese mismo año, algunas personas convocaron una manifestación simbólica por medio de una ‘quematón’ de recibos.



Ante las manifestaciones, el alcalde del municipio, Juan Carlos Saldarriaga, convocó a la ciudadanía al diálogo y explicó que el incremento en el valor del impuesto predial se debe a la actualización catastral que realizó la Alcaldía de Soacha en 2021, y que ese era un proceso que no se realizaba desde hace 12 años.



Según Saldarriaga, esa actualización había comenzado en 2020 y arrojó 4 millones de metros cuadrados de nueva área construida en la zona urbana, por lo tanto, no había irregularidades.



“Esto ha hecho que tengamos ese salto tan grande en los avalúos catastrales de nuestra ciudad, y como consecuencia tenemos un mayor pago del impuesto predial”, afirmó el alcalde del municipio el año pasado. Sin embargo, los propietarios consideran que hubo irregularidades en la actualización catastral.



TWITTER

EL TIEMPO consultó con la Secretaría de Hacienda de Soacha por qué el costo del predial de estos apartamentos era tan costoso, a lo que la entidad respondió que, con relación a estos casos, es importante tener en cuenta que el incremento de ley es igual al del IPC más el 8 por ciento; además, que hay apartamentos que tienen metrajes y avalúos distintos, por eso unos pagan más y otros menos.



“La administración, desde las oficinas de atención al usuario, atiende las solicitudes para realizar las revisiones correspondientes, y desde la secretaría se puede acceder a convenios de pago, siempre y cuando se cumpla con los requisitos correspondientes”, explicó la secretaría de Hacienda.



Mario Hernández, administrador de este espacio residencial, le dijo a EL TIEMPO que fueron varios los propietarios que los visitaron en su oficina angustiados por lo costoso que les llegó el impuesto predial. Debido a esto, mandaron una solicitud de verificación con efecto suspensivo a la administración municipal para que revisaran por qué el valor estaba tan alto, a lo que meses después les respondieron que no había irregularidades y por eso los pagos se debían realizar.



“Tengo un apartamento en Castilla y otro en la 163 con Autopista y los dos digamos que cuentan con lo mismo que los de acá y el impuesto predial me llega entre 340.000 y 380.000 pesos, pero acá está llegando por más de 600.000 pesos, eso es absurdo, aquí hay personas que a veces ni siquiera pueden pagar la administración”, agregó el administrador.



Además, los vecinos del sector aseguraron que este sector está muy abandonado por la administración municipal y la policía, puesto que hay mucha inseguridad, las vías están sin pavimentar, el acceso a transporte no es fácil, no tienen un centro de salud cerca ni un colegio, y al lado tienen una zona deprimida.



Al parecer, el municipio de Soacha no es el único en el que los habitantes se están viendo afectados por el alto costo de los impuestos, pues hace unos días un lector denuncio en este diario que en Zipaquirá los impuestos los están llevando con una base de cálculo del 13 × 1.000, algo que le parece desproporcionado porque en el sector donde tiene su vivienda las vías están sin pavimentar y tampoco hay andenes.



REDACCIÓN BOGOTÁ

