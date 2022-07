Hasta hoy, viernes 29 de julio, hay plazo para pagar el impuesto predial sin descuento en Bogotá. Así lo informa la Secretaría Distrital de Hacienda, que dio, además, una serie de datos clave para que los ciudadanos puedan pagar sus facturas.



La entidad, este viernes, priorizará la atención presencial a la ciudadanía. ¿Dónde puede pagar el impuesto predial? Esto puede hacerlo entre 7 a.m. y 5:30 p.m. en:



- SuperCADE 20 de julio

- SuperCADE Américas



- SuperCADE Siba



- SuperCADE CAD



No obstante, sepa que también puede hacer el pago de manera virtual. A través de la Oficina Virtual puede descargar la factura y hacer el pago vía web.



Si usted no paga el impuesto en esta fecha, puede incurrir en pago de cuota de intereses por mora.

🙋Ya no tienes que registrarte en la Oficina Virtual, ahora puedes descargar y pagar en línea las facturas tributarias de Predial y Vehículos, a través del botón ‘Descarga y/o paga YA’. Conoce los detalles en 👉 https://t.co/h0zFrnmfse pic.twitter.com/nYlRmR3ZSB — Hacienda Bogotá (@HaciendaBogota) July 15, 2022

