La secretaría de Hacienda anunció que, debido a los problemas para pagar el impuesto predial en la plataforma virtual, el plazo para realizar el trámite con descuento del 10 por ciento, que inicialmente era el 9 de mayo, se mueve para el 24 de junio de 2022.



Asimismo, el plazo para el pago del impuesto sobre vehículos con derecho a un descuento del 10 por ciento se aplaza hasta el 15 de julio de 2022.

La entidad había anunciado el martes que si este viernes no se solucionaban los problemas que venían teniendo los contribuyentes para bajar la factura y pagar el predial, se ampliaría de nuevo el plazo para cumplir con esta obligación.



"De aquí al viernes vamos a evaluar si la estabilización de la plataforma se logra y si se logra solucionar una serie de problemas que ha manifestado la ciudadanía. Si no se logra solucionar, entonces, vamos a modificar el calendario tributario, a aplazar el calendario tributario, manteniendo el descuento", dijo días atrás Ramírez.



Así quedó el nuevo calendario tributario

Con la expedición de la resolución 161, las fechas del calendario tributario fueron modificadas. A continuación, los nuevos plazos:



Plazos para declarar y pagar el impuesto predial unificado: Los contribuyentes del impuesto predial unificado del año gravable 2022, deben declarar y pagar a más tardar el veintinueve 29 de julio de 2022.

¿Qué pasa con la plataforma?

Hace cerca de dos meses, la Secretaría había anunciado el cambio de la nueva plataforma para el pago de impuestos en la ciudad, y que eso implicaba inscribirse en la Oficina virtual de su página web. También había anunciando el aplazamiento de las fechas tanto para los impuestos de predial como vehículos.



Sin embargo, en la medida que se ha ido acercando el primer plazo para pagar con descuento del 10 por ciento, el 9 de mayo, han aumentado las quejas de los contribuyentes porque no logran crear la cuenta e inscribir el correo electrónico. Este, de hecho, sería el nuevo canal de comunicación de la entidad con todos los contribuyentes.



Ante los inconvenientes a los que se han enfrentado las personas, la Secretaría de Hacienda había establecido la semana pasada, el martes de Semana Santa, el botón 'Descarga ya tu factura', que solo exige el Chip del predio y el número de cédula o el NIT de la persona (natural o jurídica).



No obstante, esta opción que se considera más expedita, no ha logrado apaciguar las quejas de bogotanos que intentan ingresar y bajar la factura del predial.

