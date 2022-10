En caso de que haya algún error de cualquier tipo en tu factura de impuesto predial y necesite reportarlo, la Secretaría de Hacienda habilitó varios canales de atención (virtuales y presenciales) para apoyar a todas las personas que requieran apoyo tanto para el registro en la Oficina Virtual de la entidad, como todo lo relacionado con la descarga de la factura, liquidación y pago de impuestos en Bogotá.



(Le puede interesar: Ya empezó la entrega del Ingreso Mínimo Garantizado).

Cualquier error en trámites relacionados con el impuesto predial puede reportarlo a través de las siguientes canales:



Atención telefónica

Comunicarse a la Línea 195 o al PBX. 601 3385 5000. Extensiones 5581 / 5523. Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. Sábados: de 8:00 a.m. a 12:00 m.



Chat Hacienda Bogotá

Acceder desde el ícono de 'Chat' ubicado en la esquina inferior derecha del portal web www.haciendabogota.gov.co. Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. Sábados, domingos y festivos: 7:00 a.m. a 8:00 p.m. Chatbot: permanente.



Orientación por videollamada: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.



Asesoría por WhatsApp: lo puede hacer a través de la siguiente línea disponible por WhatsApp: 3002703002. Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.

Atención presencial: SuperCADE CAD, Américas, Suba y 20 de Julio. Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. Sábados de 8:00 a.m. a 12 m. Previo agendamiento enwww.haciendabogota.gov.co



Redes sociales: puede consultar en las redes sociales de Hacienda: @Haciendabogota y @Hacienda-bogota



Así mismo, Hacienda señaló que sus funcionarios están recorriendo las 20 localidades de la ciudad, con puntos de atención móviles, para orientar a la ciudadanía en lo referente al registro en la Oficina Virtual y el pago de los impuestos.



"En particular, se atiende con prioridad a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y/o que no cuenten con acceso a medios virtuales. Igualmente, la entidad participará en las tradicionales ferias del servicio programadas por la Alcaldía Mayor", explicó la entidad.



Los interesados en asistir a estas jornadas deberán acudir con la cédula, los datos sobre sus números de teléfonos, predios (CHIP), así como contar con una dirección de correo electrónico personal para realizar el trámite.

REDACCIÓN BOGOTÁ con información de Hacienda Bogotá.

Más noticias