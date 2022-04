Los contribuyentes del impuesto predial en Bogotá pueden descargar desde este lunes 18 de abril la factura sin necesidad de crear una cuenta y registrar un correo electrónico en la plataforma de la Oficina virtual. Esa alternativa fue establecida por la Secretaría de Hacienda ante las quejas de ciudadanos sobre la dificultad para realizar dicho proceso.



(Le puede interesar: Predial: habilitan opción rápida para generar los recibos de pago)

La nueva opción es más expedita, según la entidad. Solo hay que entrar a la página web de la Secretaría (www.shd.gov.co) y dar clic en el botón ‘Descarga ya tu factura’. Esta herramienta la pueden encontrar, de acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, a la derecha de la página web.

Impuesto predial by Ana Puentes on Scribd



Al ingresar al aplicativo se despliega un pequeño formulario en el que hay que escribir el chip del predio y el documento de identidad del contribuyente. En esta opción es posible verificar la información que aparece en la factura y luego descargar el PDF de la misma. Para este último paso la cédula de ciudadanía de la persona funciona como contraseña.



Las fechas de vencimientos en el predial son las mismas que se habían establecido con la entrada en operación de la nueva plataforma, la SAC. Es decir que no habrá una fecha límite, sino vencimientos escalonados, que serán de acuerdo al chip del predio y comienzan el 9 de mayo y terminan el 24 del mismo mes.



Y si bien los contribuyentes pueden pagar el gravamen en línea, quienes no lo hagan y prefieran ir a un banco, la recomendación es que la factura se genere en una impresora láser –el código de barras puede ser leído en los escáneres de las cajas de los bancos– o anotar el número de referencia que se encuentra en la parte superior, con el cual es posible hacer la transacción.



También, a partir de este lunes, según la Secretaría de Hacienda, comenzarán a enviar las facturas a los correos electrónicos inscritos en la base de datos de la Dirección de Impuestos. Es decir, a los contribuyentes que tienen dicha información actualizada o lograron inscribirse en la Oficina virtual. Desde el 1.º de enero hasta el 10 de abril pasados, se habían inscrito 592.000.

(Para seguir leyendo: Epa Colombia muestra recibo de la suma de dinero que paga a la Dian)

Además, a los propietarios de inmuebles de los estratos 1 y 2, de predios rurales y a los adultos mayores de 60 años del estrato 3 les enviarán de manera física la factura. Son cerca de 810.000 recibos. El envío, según el director de Impuestos, Orlando Valbuena, comenzó el pasado jueves y ya debe estar llegando a los predios.



“A todos ellos les va a llegar la factura y se les va a entregar hasta final de abril. No hay problema, porque la fecha límite para pagar con descuento es desde el 9 hasta el 25 de mayo, según la última letra del chip catastral”, explicó Ramírez.



El botón ‘Descarga ya tu factura’, de acuerdo con el director de Impuestos, estará todo el año disponible en la página web de la Secretaría de Hacienda. Y servirá, después del 25 de mayo, para generar la factura del impuesto de vehículos.



Los vencimientos de este gravamen irán entre el 3 y el 16 junio (para las motos con placas con letras será hasta el 17 de junio), dependiendo del último dígito de la placa del vehículo. El pago sin descuento va del 18 de junio al 15 de julio.



En todo caso, tanto Ramírez como Valbuena insisten en la necesidad de que los contribuyentes realicen el proceso de inscripción en el futuro en la Oficina virtual, donde se está realizando el cambio de la plataforma. La nueva les permitirá a los 3,2 millones de contribuyentes de todos los impuestos distritales -de ellos 1,6 millones son de predial- cumplir con sus obligaciones y realizar otros trámites relacionados.



La idea de la entidad con la inscripción del correo electrónico en la Oficina virtual es que este medio se convierta en el mecanismo de notificación e información de la administración de impuestos de la ciudad con los contribuyentes. La nueva plataforma, la SAC, es una herramienta donde la información de los contribuyentes estará más segura, según Valbuena.



Y si bien la nueva plataforma ya funciona con otros impuestos, en el caso del predial se encontró que no estaba enviando en el tiempo esperado el correo de activación de la cuenta –después de que el contribuyente realizaba la inscripción–, proceso que es necesario para acceder de manera virtual a las facturas. Sin embargo, según Valbuena, esta situación ya se superó.



Además, los contribuyentes estaban cometiendo errores como digitar mal el correo electrónico o el dominio de este, o olvidan la contraseña y deben recuperarla. Pero también hay personas que han intentado, aunque no pueden entrar porque o son contribuyentes nuevos y por tanto no aparece en la base de datos de impuestos, o son locatarios –como los que han adquirido un bien por leasing, y necesitan autorización de la entidad que aparece como propietaria– o poseedores o porque son bienes en sucesión. En estos casos la recomendación de la Dirección de Impuestos es solicitar la cita en los puntos de atención de la Secretaría en los Supercades y llevar documentos que los acredite.

(Además: Estación de trenes de La Sabana será la Estación de las Artes en Bogotá)

Fechas claves del impuesto

1. Desde este 18 de abril, estos contribuyentes pueden descargar la factura a través del botón ‘Descarga la factura’.



2. Desde el 18 de abril, la Secretaría de Hacienda también comenzará a enviar las facturas a los correos electrónicos inscritos en la base de datos de la Dirección de Impuestos.



3. Las fechas de pago del predial son escalonadas, del 9 al 24 de mayo, según la última letra del chip del inmueble.



4. El pago a más tardar en esas fechas entrega un descuento del 10 %.



5. El pago sin descuento en predial es entre el 25 de mayo y el 24 de junio.



6. Quienes quieran acogerse al pago por cuotas deben hacer la declaración inicial a más tardar el 6 de mayo

Qué pasará con vehículos

1. Los vencimientos de este gravamen irán entre el 3 y el 16 junio, dependiendo del último dígito de la placa del vehículo.



2. El pago sin descuento va del 18 de junio al 15 de julio.



3. En el caso de las motos identificadas con letras de la A a la Z, el plazo para cumplir con la obligación vence el 17 de junio.



4. Estos contribuyentes –que se estiman en 1,5 millones– ya pueden generar el recibo de pago, a través de una declaración.



5. Solo recibirán la factura física los adultos mayores de 60 años, independiente del estrato socioeconómico.



6. La factura también se podrá obtener a través del botón ‘Descarga tu factura’. Pero la herramienta estará disponible a partir del 25 de mayo

(Lea: ¿Para qué son los impuestos de los vehículos?)

Modificaciones en pagos del ICA

La Secretaría Distrital de Hacienda anunció que se modifica el plazo para la declaración y pago del primer bimestre (enero-febrero) del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y el complementario de avisos y tableros. El plazo ya no será del 18 al 22 de abril, sino que quedará reasignado para entre el 2 y 6 de mayo.



“Cabe recordar que los contribuyentes pertenecientes al régimen común del impuesto ICA, cuyo impuesto a cargo (FU), correspondiente a la sumatoria de todo el año gravable 2021, exceda 391 UVT, es decir, de catorce millones ciento noventa y seis mil cuatrocientos veintiocho pesos ($ 14.196.428), deben declarar y pagar el primer bimestre de 2022”, anotó la entidad.

(Le recomendamos: Renovación de los buses de TransMilenio sí sirvió, pero el futuro exige más)

EL TIEMPO