La Secretaría de Hacienda aclaró a la ciudadanía cuáles son las maneras de obtener el número de CHIP para la descarga y pago del impuesto predial en Bogotá.



De esta manera la entidad explica que el número de CHIP de cualquier predio se encuentra en las facturas de años anteriores del impuesto predial, y se ubica en la parte superior izquierda de la misma, por lo que se caracteriza por tener sus letras en mayúscula, acompañadas de los números para cada vivienda en particular.



Las personas que no cuentan con facturas de pago de impuesto predial de años anteriores, pueden acceder al número de CHIP de su vivienda a través del certificado de libertad y tradición que expide la Superintendencia de Notariado y Registro.



El número de CHIP se ubica en la parte superior central del certificado de libertad y tradición.



