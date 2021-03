Impuesto predial Bogotá 2021: Cómo consultar, bajar y pagarlo online

La Secretaría Distrital de Hacienda preparó una serie de herramientas virtuales para que los contribuyentes descarguen su factura del impuesto predial, generen la liquidación y finalmente la paguen. Todo es a través de la página de internet de la entidad.



Descargar factura:

A través de esta opción se podrá descargar la factura, hasta la fecha de vencimiento para el pago, con los datos del contribuyente, del predio registrados en el Sistema de Información Tributario y el avalúo establecido por la Administración Distrital. Si hay alguna inconsistencia con los datos que aparecen allí puede actualizar esta información a través de la oficina virtual y reexpedir una nueva factura.



“Si no está de acuerdo con la liquidación sugerida por la administración deberá generar una autoliquidación registrando los datos del predio que deben corresponder a la realidad física, económica y jurídica del mismo a 1 de enero del año a liquidar. Si al ingresar los datos el sistema no le devuelve información, la Dirección de Impuestos Bogotá no generó factura para usted, por lo cual deberá generar una autoliquidación”, explicaron en Hacienda Distrital.



Liquidar impuesto:

En esta opción se podrá generar una liquidación propia a modo de declaración. Se podrá hacer para declarar valores diferentes a los de la factura expedida, si no le fue generada factura o su predio es exento, si su predio no tiene chip (bases presuntas mínimas), o para liquidar años anteriores.



Para hacer uso de esta opción debe tener a la mano los siguientes documentos: certificado catastral, certificado de tradición y libertad del predio, certificado de estratificación y/o declaraciones de vigencias anteriores para validar la información.

Ingrese el CHIP y número de identificación con el botón “Genere Declaración / ROP”, diligencie cada uno de los campos y verifique cada uno en el formulario antes de generar el archivo para impresión y/o pago.

Pagar factura:

Una vez tenga la factura con el total puede pagar por los siguientes medios, recibiendo el 10% de descuento antes de la fecha establecida y el 1% por actualizar sus datos a través de la oficina virtual de la secretaría de Hacienda: a través de medios electrónicos debitando de cuenta de ahorros o cuenta corriente o con tarjeta de crédito, o en alguna de las sucursales bancarias o corresponsales autorizados.

