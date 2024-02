Impuesto ICA: no se le olvide que el plazo para pagarlo en Bogotá es hasta febrero 16

Según informó la Secretaría Distrital de Hacienda, hasta el próximo 16 de febrero, tienen plazo los contribuyentes del régimen preferencial para declarar y pagar su impuesto de Industria y Comercio (ICA), correspondiente a la vigencia 2023.

Para ello, según explicó la entidad, los ciudadanos deben ingresar a la Oficina Virtual de la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH). Quienes deben cumplir con esta obligación son las personas que realizaron actividades industriales, comerciales o de servicios en Bogotá y que, como resultado, percibieron ingresos entre 1.933 UVT ($81.982.396) y 3.500 UVT ($148.442.000) en el año 2023.

Según la entidad, los pagos se pueden realizar en línea a través de la Oficina Virtual de la SDH o a través de las entidades financieras dispuestas en la ciudad. Gracias a la cultura tributaria con la que cuenta Bogotá, se pueden ejecutar programas de seguridad, sociales, de educación, salud e infraestructura, entre otros, que impactan de manera positiva a los ciudadanos de Bogotá.

Para pertenecer al régimen preferencial y pagar ICA, los contribuyentes deben cumplir las siguientes condiciones:

• No tener más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio, para la actividad gravada en Bogotá.



• No haber celebrado en el año anterior ni el año en curso uno o varios contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados con el ICA por valor individual o sumados igual o superior a 3.500 UVT, equivalentes a $148.442.000 millones.



• Que el monto de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras en el año, producto de ingresos gravados con ICA, no supere las 3.500 UVT, equivalentes a $148.442.000 millones.



• Que no esté registrado como contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA