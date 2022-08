Este viernes 12 de agosto vence definitivamente el plazo para el pago del impuesto de vehículos con descuento del 10 por ciento. Aplica para más de 2,6 millones de automotores que hay matriculados en Bogotá.



Igual que con el predial (que venció el 15 de julio), según la Secretaría de Hacienda, esta es la última fecha para la que se corrió el cumplimiento de la obligación tributaria.



Las fallas y la "inestabilidad" de la nueva plataforma, que ocasionaron dificultades para incribirse y bajar la factura de la Oficina Virtual (https://www.shd.gov.co/shd/oficina_virtual), llevaron a la entidad a mover en tres ocasiones este año el vencimiento. Además, la entidad dispuso de un botón en su página web (Descargas y/o paga ya predial y vehículos) para facilitarles a los contribuyentes obtener de manera más expedita la factura.



Después de este viernes lo que sigue es el pago del gravamen sin descuento, que está programado para el viernes 26 de agosto. Quienes lo hagan posterior a esa fecha deberán asumir intereses de mora.



Las facturas del impuesto empezaron a alojarse en la Oficina Virtual entre abril y mayo pasados. Con corte al 4 de agosto, los propietarios de vehículos habían pagado 666.320 millones de pesos, lo que equivale al 68 por ciento de la meta para la vigencia (aproximadamente 976.000 millones de pesos).

Se estima que en la ciudad hay cerca de 2’700.000 vehículos que pertenecen a más de 1’700.000 personas naturales y jurídicas.



Recuerde que el pago de este impuesto es en una sola fecha y ya no de manera escalonada dependiendo del último dígito de la aplaca del carro, como se pretendió establecer a principios de año.

Así se ve en las mañanas el Supercade de la carrera 30 con calle 26. Muchos contribuyentes prefieren la atención presencial. Foto: Milton Díaz

La Secretaría de Hacienda de Bogotá responde 10 preguntas clave que los contribuyentes deben saber a la hora de pagar el impuesto:

¿Cuándo vence el pago del impuesto de vehículos con descuento?

El plazo para declarar y pagar el impuesto sobre vehículos automotores del 2022 con el 10 por ciento de descuento por pronto pago es el 12 de agosto.



¿Cuándo vence el plazo para el pago sin descuento?

El plazo pagar sin descuento es el 26 de agosto de 2022.



¿Quien deje pasar la fecha de pago sin descuento a qué se expone?



Los vehículos que con posterioridad al 26 de agosto no se les haya generado factura ni hayan declarado y pagado el impuesto deberán pagar adicional al 100 por ciento del impuesto una sanción por extemporaneidad equivalente al 1,5 por ciento del valor por cada mes o fracción de mes calendario de retardo e intereses por mora por cada día calendario de demora, a partir del día siguiente al vencimiento.



¿Cuántos han pagado?



Con corte al 3 de agosto, 1’115.407 vehículos obligados a declarar y pagar el impuesto lo han hecho con el 10 por ciento de descuento por pronto pago.

Los contribuyentes que necesiten información pueden solicitarla previa cita en los Supercade, por chat o por la página web de la Secretaría de Hacienda, entre otros. Foto: Milton Díaz

¿Qué tipo de casos se han detectado que tienen problemas para obtener la factura?



Los vehículos no homologados, es decir, aquellos a los cuales no se les ha podido determinar el avalúo comercial sobre el que se liquida el impuesto de la vigencia actual. También los vehículos sobre los cuales no existe información de propietarios o poseedores en el Registro Distrital de Propietarios o en el Registro de Información Tributaria.



¿Qué deben hacer los propietarios que tienen el vehículo mediante ‘leasing’?



Para realizar este trámite se debe tener la placa del carro y el NIT de la entidad financiera con la que se financió el vehículo.



Se recomienda verificar que este número corresponda al contrato que tenía vigente al 1.º de enero de 2022.



Si se hizo un traslado del crédito después de esa fecha, la factura estará disponible a nombre de la entidad financiera.



Si la factura no está disponible, el contribuyente debe acudir a uno de los cuatro Supercades dispuestos (SuperCade, Américas, Suba y 20 de julio).



¿En qué se invierte el impuesto de vehículos?

El impuesto tiene tres destinaciones principalmente. El 12 por ciento del recuado va para los Fondos de Desarrollo Local, el 1 por ciento para la adquisición de áreas de interés para acueductos municipales y un 0,5 por ciento para el fondo distrital para la gestión del riesgo y cambio climático. El porcentaje restante (el 86,5 %) son ingresos de libre destinación, básicamente para gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión.

Así le fue al impuesto predial

De un total de 2’681.989 predios que están obligados a declarar y pagar el impuesto predial este año, 2’221.793 lo hicieron con el 10 por ciento de descuento y 136.397 adicionales sin descuento hasta el 29 de julio, para un total de 2’358.190 inmuebles

(88 %) que cumplieron oportunamente.

