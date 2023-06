Muchos dejaron para pagar en los últimos días del vencimiento del impuesto de vehículos en Bogotá con descuento del 10 por ciento y se han encontrado con varios problemas. En el último día del plazo todavía hay propietarios buscando con afán la factura y, por si fuera poco, ayer se encontraron con que la plataforma de transferencias PSE presentó intermitencias.



(Hay 87.000 vehículos que tienen líos para pagar el impuesto en Bogotá, ¿está usted ahí?)

En Bogotá hay 2’305.000 vehículos obligados a pagar el impuesto de vehículos automotores; de estos, según la Secretaría de Hacienda, se espera que 1’150.000 propietarios lo hagan con el alivio. Al 31 de mayo, se estimaba que unos 706.000 vehículos ya habían pagado.



Y de los que pagan con descuento, cerca de 400.000 decide cumplir en los dos últimos días (entre este jueves y viernes).



De hecho, la Secretaría reporta que esta semana viene atendiendo de forma presencial más de 3.600 personas por día, tanto en los Supercade (CAD, 20 de Julio, Suba, Américas y Bosa) como en la feria de servicios (carrera 32 No. 22a - 50).



El horario de atención es de 7 a. m. a 4 p. m., pero quienes al cierre de la jornada alcancen a entrar serán atendidos.



Por ello, la Oficina de Servicio de la Secretaría de Hacienda recomienda ir a esos sitios solo si se necesitan atención presencial y, además, hacerlo en la mañana. La entidad indica que su plataforma está funcionando.



Cabe recordar que el impuesto de vehículos vence este 2 de junio con el descuento del 10 por ciento y sin descuento la última fecha es el 28 de julio. Después de esta fecha, sí hay cobro de intereses y sanciones.



(¿Por qué sube más el impuesto de vehículos en Bogotá que en el resto del país?)

Facebook Twitter Linkedin

Se puede descargar el impuesto de vehículos en línea. Foto: Archivo El TIEMPO

Como lo pudo confirmar este diario, muchos contribuyentes van a los sitios de atención presencial porque quieren consultar por alguna deuda anterior del gravamen o, incluso, el impuesto predial.



Otros contribuyentes han llegado a esos sitios para hacerle el favor a un familiar y no se percataron de llevar una autorización escrita, y salen lamentando que, después de esperar hasta tres horas, deben regresarse por el documento.



Otros más buscan la factura apenas con la placa del carro y algunos datos porque, cuando compraron el vehículo, no hicieron el traspaso y ya no saben dónde ubicar a quien sigue figurando como dueño. Ese parece ser el caso de Leonor Rojas, quien dijo ayer que llevaba una hora de espera y le faltaban 2 o 3.



Esta mujer aseguró que,cuando intentó bajar la factura de la plataforma de Hacienda, el sistema le arrojó un mensaje que le indicaba que los documentos del propietario no coinciden con la placa del vehículo.



Pero también hay dueños de carros nuevos (modelo 2023) que quieren la factura, pero no la han podido generar debido a que no lo encuentran en las tablas de avalúos que cada año actualiza el Ministerio de Transporte.



Con corte al 19 de mayo, 23.573 se encontraban en esa situación, de 35.546 que había al 1.º de enero. Esos propietarios deben presentar una declaración a través de la Oficina virtual de la Secretaría incorporando el valor del vehículo.



(Estas son las restricciones para ciclomotores, motociclos o moped en Bogotá)

También hay dueños de carros nuevos (modelo 2023) que quieren la factura pero no la han podido generar debido a que no lo encuentran en las tablas de avalúos FACEBOOK

TWITTER

A estos se suman, con corte al 1.º de junio (ayer), 53.690 de modelos anteriores a 2023 y que no están homologados porque la Secretaría no cuenta con la información completa del vehículo para asociarlo a algunas de líneas dispuestas en las tablas.



En esos casos, de acuerdo con la entidad distrital, también se debe hacer la declaración en la Oficina virtual.



A estos se suman los que tienen carros híbridos y eléctricos, y que aunque lograron generar el recibo para pagar, en este no aparece el descuento adicional a que tienen derecho y que se suma al alivio del 10 por ciento por pronto pago.



Es el caso de Arturo Díaz, quien aseguró que después de cinco intentos fallidos en la plataforma decidió acudir de manera presencial y le dijeron que debía esperar 3 horas.



Díaz tiene un carro híbrido (gas y gasolina) y aspira a un descuento total del 50 por ciento. Los eléctricos tienen un alivio del 70 por ciento adicional, es decir que solo pagan el 20 por cinto del impuesto.

Facebook Twitter Linkedin

Las nuevas tarifas aplican para 2,3 millones de vehículos que hay matriculados en Bogotá Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Qué dice la Secretaría de Hacienda sobre los carros nuevos

Sobre los carros nuevos (o modelos 2023), la Secretaría de Hacienda indica que estos no alcanzan a aparecer en las tablas de avalúos del Mintransporte y que la resolución mediante la cual se establecieron estas (el 30 de noviembre de 2022) señala que, para efectos de establecer el valor, sus propietarios deben buscar uno con características similares o pedir al Mintransporte una certificación del avalúo. No obstante, para este trámite ya no hay tiempo para pagar con descuento del 10 por ciento.



Respecto de los carros híbridos y eléctricos y que no están reportados como tal y, por tanto, sus dueños no han podido obtener la factura, la recomendación es acercarse a un Supercade o a la feria de servicios con la tarjeta de propiedad.



La Secretaría recuerda que tiene habilitados varios canales de atención, entre ellos la plataforma de pago en su página web, los cinco Supercade y la feria de servicios.

Intermitencias de la plataforma de transferencias PSE

La red de transferencias PSE informó este jueves que su plataforma de pagos estaba presentando intermitencias.



Ante esta situación, muchos contribuyentes empezaron a tener dificultades para pagar el impuesto de vehículos.



La Secretaría de Hacienda de Bogotá informó que no es un problema de su plataforma sino de la red de transferencias y recomendó a los contribuyentes hacer el trámite del pago a través de las oficinas virtuales de los bancos o de manera presencial.



Esta situación se presenta, precisamente, el día de mayor confluencia de contribuyentes de vehículos intentando bajar la factura y pagar.



Desde finales de febrero, la Secretaría de Hacienda comenzó a distribuir las facturas de pago de impuesto de vehículos, las cuales ya fueron generadas y entregadas en las direcciones registradas por los contribuyentes.



Las personas que registraron el correo electrónico también las recibieron por este medio.



La entidad también señaló que ha generado las facturas de 2’168.267, de un total de 2’305.955 que están obligados a pagar el impuesto.

Más noticias de Bogotá