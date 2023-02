A finales de febrero de 2023 comenzará la distribución de las facturas de pago de impuesto de vehículos que ya fueron generadas y que llegarán a las direcciones de los hogares de los contribuyentes, registradas en la Secretaría Distrital de Hacienda.

Así mismo, las personas que hayan registrado su correo electrónico a la entidad, recibirán las facturas por ese medio; así como también está disponible la descarga en línea a través del botón de descarga y pago, ubicado en la página web www.haciendabogota.gov.co.

Estas son las tres maneras en que se podrán obtener las facturas tanto de impuesto de vehículos como de predial:

En 2023 habrá tres formas de obtener la factura para el pago del #PredialBogotá pic.twitter.com/yjdruQcs50 — Hacienda Bogotá (@HaciendaBogota) February 11, 2023

“Los bogotanos pueden tener la tranquilidad de recibir a tiempo sus facturas, pues volverán a llegar por correo físico a su dirección, hasta dos meses antes del primer vencimiento, con descuento del 10 % por pronto pago, del impuesto de vehículos, que será el próximo 2 de junio", anunció el secretario distrital de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez.

¿Cómo descargar la factura de pago desde la web?

Ingresando el número de la placa del vehículo, la cédula o el NIT sin el dígito de verificación, es posible descargar y pagar, desde la página web, de la Secretaría de Hacienda, la factura del impuesto de vehículos.

¿Dónde pagar el impuesto de vehículos en Bogotá?

Los contribuyentes pueden hacer el pago del impuesto de vehículos en línea, ingresando al sitio web de la Secretaría de Hacienda, en donde encontrarán la opción digital de descarga y pago.



Allí deben digitar la información que solicita el sistema como, el tipo de impuesto, tipo de documento, número del documento de identidad, placa del vehículo, cédula o NIT y opción buscar, como se observa en la siguiente imagen:

Impuesto de vehículos. Foto: Archivo particular

Datos para tener en cuenta:

Digite el número de documento del responsable del vehículo al 01 de enero de 2023 y la placa registrada en Bogotá.



Las personas jurídicas deben escribir el NIT sin el dígito de verificación.



Si tiene un contrato de leasing (locatario), ingresa el NIT de la entidad financiera sin el dígito de verificación.



Si el vehículo tiene varios propietarios, puedes buscar la factura con los datos de cualquiera de ellos.



Si el vehículo está a nombre de una persona que falleció, ingresa la placa y el tipo y número de documento de identificación del propietario al 01 de enero de 2023.



Si eres poseedor del vehículo, consulta en este enlace toda la información para gestionar tu pago.

Los contribuyentes también tienen la opción de pagar el impuesto en los bancos autorizados por la Secretaría de Hacienda con el número de referencia de la factura. Para pagos presenciales, se debe imprimir la factura en láser y pagarla en bancos o corresponsales bancarios autorizados.

Los bancos autorizados son:

Bancolombia.



Banco de Bogotá.



Banco Popular.



Banco de Occidente.



Scotiabank Colpatria.



Banco GNB Sudameris, Davivienda y AV Villas.



Corresponsales bancarios: cajas de almacenes Éxito, Paga Todo y Efecty.

¿Cuándo son los vencimientos de pago?



Con descuento del 10% por pronto pago: 2 de junio.



Sin descuento: el próximo 28 de julio.

¿Qué hacer si no llega la factura?

Bogotá tiene 2.305.955 vehículos obligados a pagar el impuesto, de los cuales 2.023.442 tienen factura generada, mientras que los 282.513 restantes corresponden a vehículos no homologados con las tablas del Ministerio de Transporte, a los que presentan inconsistencias o información incompleta o a los que ya generaron una declaración.



La Secretaría de Hacienda indicó que adicionalmente al número total de obligados, hay 231.553 automotores (entre motos de menos de 125 cc, y vehículos oficiales) que no pagan el impuesto, pero que deben pagar semaforización, sobre los cuales ya se generó el correspondiente recibo de pago.



Al tiempo, el secretario aclaró que en Bogotá hay 231.553 automotores (entre motos de menos de 125 cc, y vehículos oficiales) que no pagan el impuesto; sin embargo, estos sí deben pagar semaforización y se les generó el correspondiente recibo de pago.



En el caso de los propietarios de vehículos no homologados con las tablas del Ministerio de Transporte, estos deben generar su declaración a través de la Oficina Virtual.



Finalmente, el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, invitó a la ciudadanía a realizar el aporte voluntario: “Durante el 2022, 14.185 contribuyentes hicieron esta contribución, lo que corresponde a 648 millones de pesos. Estos recursos han permitido atender a 2.411 hogares pobres y vulnerables de la ciudad, con el programa Ingreso Mínimo Garantizado”.

Página web con toda la información:

www.haciendabogota.gov.co

REDACCIÓN BOGOTÁ ​