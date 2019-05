¿Por qué es importante construir la planta de tratamiento de Canoas?

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) de Canoas y la recuperación del río Bogotá terminaron por estar en juego en medio de las tensas relaciones entre la CAR Cundinamarca y la Procuraduría.



Después de ser destituido e inhabilitado por 10 años en la decisión de primera instancia del Ministerio Público, Franco se negó a firmar el convenio de cofinanciación de la planta de Canoas. Esto porque, el martes, se determinó que había violado el principio de planeación por haber firmado el convenio de la Ptar II Chía sin que los diseños estuvieran actualizados, completos y fueran suficientes.

“El de Canoas es un convenio que tiene el mismo objeto y estructuración que el sancionado”, afirmó Franco.

Un día después, la Procuraduría salió en defensa de la planta de Canoas y de la recuperación de la cuenca. “El avance de la descontaminación del río Bogotá no puede paralizarse por la destitución”, dijo la entidad.



Mientras ambas entidades se reúnen en dos mesas de trabajo programadas para la próxima semana, en compañía de la Dirección Nacional de Planeación y la Empresa de Acueducto, expertos consultados por EL TIEMPO evalúan el impacto de la Ptar Canoas en Bogotá y la región.



“La importancia de la Ptar Canoas es enorme. Lograría depurar las aguas residuales de la ciudad antes de que entren en contacto con el río”, explica Alberto Uribe, director del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad EAN. Y agrega: “Lo que no se descontamine en este punto se lo lleva la cuenca baja del río y medio país, cuando el Bogotá se conecte con el Magdalena”.



Francisco León, investigador de la Universidad Nacional especializado en Saneamiento Másico y Medio Ambiente y Desarrollo, tiene la misma consideración: "Canoas es el proyecto más importante de todos los que confluyen en el propósito de descontaminar el río Bogotá. Si bien el saneamiento de la fuente hídrica se da en un marco de gobernanza y articulación regional, por su capacidad de depuración en cuanto a caudal y tecnología, Canoas es el eje del megaproyecto".



Y no es para menos. La capital produce el 80 por ciento de la contaminación total del río. Precisamente, esta Ptar, la más grande de Colombia y la tercera en América Latina, trataría el 70 % de las aguas de la ciudad provenientes de los sectores sur y centro.

“Claro, lo ideal es que no se le descarguen contaminantes al río, pero nuestro sistema funciona así. Por eso implementamos la solución final de tubo para una enorme descarga urbana; el principio de las plantas de tratamiento”, apunta Uribe.



Jaime Leal, doctor en Ingeniería Sanitaria y especializado en tratamiento de aguas residuales, confirma que “la construcción de las Ptar es la base para empezar a recuperar el río Bogotá. El que no haya plantas de tratamiento es nefasto. Tenemos una atraso de unos 50 años”.

Y enfatiza en que si la Ptar de Canoas no se construyera, haría menos efectiva la inversión hecha en otras plantas en la cuenca alta y en la de Salitre. “No significa que la planta de Salitre sea un pañito de agua tibia. Pero sí es cierto que la mayor cantidad de aguas residuales iban a ser tratadas en Canoas, y mientras no exista, no hay una salida viable para recuperar el río”, afirma.



Francisco León tampoco considera que se podría alcanzar una óptima descontaminación del río contando solo con la Ptar de Salitre: "Actualmente Salitre es insuficiente, depura unos 5 metros cúbicos por segundo, por eso se encuentra en un proceso de ampliación y optimización que alcanzará de 7 a 14 metros cúbicos por segundo".



Leal, por su parte, también se mostró preocupado por la suerte de las plantas de Villapinzón, Suesca, Sopó y Girardot.



“Aunque no vierten tantos contaminantes como la ciudad, también tienen que hacer su parte del trabajo de limpieza para que los procesos se agilicen en la cuenca media”, dice Leal.



La CAR, como parte del cumplimiento de la sentencia, tenía agendado cofinanciar más de 18 Ptar en municipios sobre las cuencas alta, media y baja. Cuatro de estos convenios quedaron detenidos con la decisión de Franco.



Ambos expertos coinciden en que las plantas de Villapinzón y Girardot –en ambos extremos de la cuenca– tienen una relevancia en el proceso de descontaminación.

Lo que dicen las partes del asunto

Néstor Franco - Director de la CAR: “La crítica de la Procuraduría es haber firmado el convenio de Chía sin tener diseños completos. Comparando con Canoas, vemos que se repite el escenario. Si se me sancionó por la de Chía, ¿qué podrá ser de mí si firmo el convenio de 1,5 billones de pesos?”.



Fernando Carrillo - Procurador General: “Las decisiones tomadas hasta el momento para viabilizar el proyecto Ptar Canoas están en firme y no las puede revocar ningún funcionario de manera unilateral. El deber de cumplimiento de la acción popular para la descontaminación del río Bogotá es un imperativo”.



Lady Ospína - Gerente (e) Empresa de Acueducto: “El aporte de la CAR es importante en el proyecto. Pensar en otra fuente de financiación no es posible, requerimos de la CAR para poder materializarlo”.

En qué va la Ptar de Canoas

Según Lady Ospina, gerente de la Empresa de Acueducto, encargada del proyecto, “Canoas cuenta con una ingeniería básica y la estructuración financiera, técnica y jurídica del esquema de concesión para su ejecución”. Agrega que la ingeniería de detalle fase uno está completa y que la segunda fase va en proceso.



“Consideramos que contamos con todos los estudios técnicos, ambientales y financieros requeridos para poder suscribir los convenios de cofinanciación”, admite.



Pero mientras la CAR se mantenga al margen, todos los pasos que darían vía a la planta más grande del país quedan detenidos.

BOGOTÁ