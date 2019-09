Migrantes: historias de oportunidades y barreras laborales

Jenny Bohórquez es una abogada con especialización en seguros. Durante 25 años trabajó en una reconocida cadena de almacenes y en una multinacional de bebidas gaseosas. Hace dos años y medio, por la crisis, salió de Venezuela. Aunque intentó ingresar al mercado laboral en el nuevo país para seguir con su carrera, no lo logró.



Hoy es propietaria, junto con su padre, Ricardo, de una panadería y pastelería en el reconocido sector de Cedritos, en el norte de Bogotá: El Ávila, en honor a los cerros que bordean su entrañable Caracas.

Su experiencia como emprendedora se conoció este lunes durante el foro ‘Oportunidades del éxodo que nos cambió para siempre’ sobre la migración de venezolanos a Colombia y en particular a Bogotá.



El evento, realizado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Acdi/Voca, Panas en Colombia y la Casa Editorial EL TIEMPO, en conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor, contó con la asistencia de más de 200 personas entre académicos, estudiantes, periodistas, emprendedores y líderes de diferentes comunidades.

Jenny les contó que es hija de migrantes colombianos que dejaron esta patria en aquella época de violencia para echar raíces en el país vecino. Y, como la mayoría de los casos, jamás se imaginó que volvería a Colombia ya no como turista ocasional a visitar familiares, sino para quedarse y hacer empresa, como ella misma lo sueña.



A pesar de las adversidades, esta mujer se asoció con su papá y lograron poner en marcha una iniciativa que ahora busca crecer y entregar productos a precios competitivos para que otros paisanos suyos logren defenderse, conseguir el sustento y salir adelante.



“Como emprendedora, mi política no es ver al otro como una competencia, sino como un aliado. En la medida en que yo ayudo, el otro me va a ayudar. Hay que trabajar duro. Ser honesto, no desmayar ante la adversidad y seguir intentándolo siempre porque en algún momento algo bueno saldrá”, explica esta mujer.



Las cifras oficiales señalan que en Bogotá hay, aproximadamente, 313.000 venezolanos, que representan el 22 por ciento del total del reporte nacional, que se calcula en poco más de 1’400.000. Sin embargo, se estima que la cifra, por lo menos en lo que a la capital se refiere, puede ser el doble.

Con estas cifras de por medio, la secretaria de Integración Social, Gladys Sanmiguel, dijo que los migrantes traen sus capacidades y el tema cultural que enriquece la ciudad.



“Aquí no hay barrera de idioma, ni de religión ni de raza, y vienen con sus capacidades para aportarle a la ciudad”, dice la funcionaria al advertir que las puertas de la ciudad siempre estarán abiertas para recibir a los hermanos venezolanos.



A la fecha han atendido en el centro del migrante a 7.000 personas, 38.000 más en el Supercade que se habilitó para servicios de orientación y asesoría, hay 25.000 niños en colegios distritales y más de 2.000 niños son atendidos en los jardines infantiles de la capital de Colombia sin tener que pagar un peso.

La panadería y pastelería El Ávila, es propiedad de Jenny Bohórquez y Ricardo, su papá, una familia colombo venezolana que le apostó al emprendimiento. Foto: Cortesía

También se conocieron otras experiencias de vida como la de Leonor Duarte, quien ya bordea los 60 años y trabaja como cocinera en la panadería El Ávila. Ella es colombiana, pero vivió 40 años en el país vecino, adonde se fue a buscar mejor futuro.



“Hoy sueño con tener mi propio restaurante. Yo hago las hallacas, el pabellón criollo y quiero preparar el pastel de chucho, que es delicioso, muy rico, a base de pescado y plátano. Ojalá vayan a probarlo”, expresa esta mujer que no se cansa de decir que “hay que salir adelante y hacer de las dificultades un triunfo porque uno se vuelve más fuerte”.



En el foro se hicieron reflexiones sobre las miradas que desde diferentes sectores se tienen sobre la migración. Además de la visión oficial, también se planteó la importancia del empleo inclusivo como clave del crecimiento económico, la promoción del entorno empresarial en la región, los beneficios, las barreras y las políticas migrantes y la importancia de una narrativa constructiva en los medios de comunicación.

‘Romper las barreras para generar empleo’

Si bien Jimmy Graham, asistente de investigación en el Centro para el Desarrollo Global, destacó los esfuerzos que ha hecho Colombia al abrir las puertas ante el éxodo de ciudadanos venezolanos, también se refirió, en su conferencia, a la importancia de disminuir las barreras para obtener empleo y poder utilizar sus habilidades en el campo laboral.



En este sentido, indicó que es clave garantizar acceso al trabajo (formal), facilitar los permisos de trabajo y hacer intervención activa, como lo es el entrenamiento o ayudándoles para que el proceso sea más fácil a través de la academia o las credenciales.



En su conferencia durante el foro ‘Oportunidades del éxodo que nos cambió para siempre’ explicó varios casos de migrantes en los que la economía tuvo un impacto positivo.



Dijo que cuando hay acceso laboral es para que trabajen en sus habilidades más productivas, y eso genera más ingresos.



También señaló que no solo es bueno para los migrantes, sino también para la economía porque se generan impuestos, van a gastar más en apoyar otros negocios y pueden contratar más personal.

