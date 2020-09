Iglesias en Soacha volvieron a recibir a sus feligreses

Soacha dio el primer paso para que los creyentes vuelvan a las iglesias del municipio. Este domingo, tres templos cristianos y tres católicos abrieron en medio de un plan piloto que dejó ver a cientos de ciudadanos nuevamente rezando en estos lugares de congregación.

Según explicaron en la alcaldía municipal, quienes quieran abrir sus iglesias deberán presentar un plan de bioseguridad a la Secretaría de Salud, que se encargará de aprobarlo.



“En ese sentido, las actividades que cumplan con los protocolos de bioseguridad tales como iglesias y centros de culto, restaurantes, plazoletas de comida, gimnasios y casinos podrán abrir entre las 6 a. m. y 8 p. m., hora en que se iniciará el toque de queda, hasta las 4 a. m.”, manifestó Juan Carlos Saldarriaga, alcalde municipal.



Según confirmó el mandatario, se espera que esta semana se habiliten más espacios de culto. El alcalde Saldarriaga reiteró que no habrá clases presenciales en los colegios de Soacha durante el resto del 2020, teniendo en cuenta que dicha decisión es de plena facultad de los mandatarios locales.



De igual forma, desde el 1.º de septiembre se abrirán todos los parques de la ciudad para que los soachunos puedan ejercitarse de manera individual. Pese a este ejemplo que puso Soacha, para el caso de Bogotá todavía no hay claridad sobre cuándo se empezarán a abrir las iglesias.



No obstante, en una reciente carta que líderes cristianos y evangélicos le enviaron a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le piden que les permita a sus fieles volver a los templos.



Un vocero le dijo a eltiempo.com que si bien la mandataria abrió la posibilidad de los autocultos o cultos a la ventana, a estos servicios no pueden acceder más del 96 por ciento de sus seguidores.



“Quedé sorprendido con la respuesta de la alcaldesa, ella pretende sacar 4’000.000 de personas entre semana y entre esos 4’000.000 niega la posibilidad a las distintas religiones de realizar cultos en templos que han venido trabajando en capacitaciones de bioseguridad por más de 5 meses”, dice en otro comunicado el concejal y pastor Marco Acosta, de Colombia Justa Libres.

En la capital del país hay más de 4.000 iglesias cristianas y evangélicas con aproximadamente un millón de seguidores.

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET