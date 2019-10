Iglesias cristianas de Bogotá mostraron su apoyo Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay, candidato del movimiento Avancemos, logró reunir en un solo lugar, más de 1.000 pastores de las iglesias grandes y pequeñas de la ciudad para que lo apoyaran.



Varios pastores aseguraron que Uribe Turbay es el candidato que los representa. Los pastores dijeron que es el único aspirante que ha sido enfático en su lucha contra las drogas, pues devolverá el espacio público para actividades de esparcimiento para las familias.

“Muchos no alcanzan a dimensionar el momento tan decisivo que estamos viviendo. No podemos apoyar de labios para afuera, debemos apoyar con todo el corazón. Miguel, cuenta conmigo, vamos hasta el final”, dijo el pastor César Castellanos, de la Misión Carismática Internacional.



Algunos mostraron segura su posición y confianza frente a la victoria de Miguel Uribe Turbay. “Chile acaba de tener su fiesta patria y se han reunido el Congreso, el presidente, la iglesia y pidieron a Dios por la Nación. Si ellos lo están haciendo, nosotros también los vamos a hacer”, dijo el pastor de la congregación Manantial de Vida Eterna, Eduardo cañas.



Otros pastores reiteraron su apoyo y confirmaron que lo acompañarán hasta el final, por convicción y porque quieren que Bogotá avance y no retroceda y porque le apuestan a una ciudad con oportunidades para todos.

"Hace mucho tiempo hemos estado orando con ustedes porque Dios transforme a Colombia. Estamos creciendo, estamos avanzando, no tenemos fe en las encuestas, tenemos fe en Dios. Serás el alcalde de Bogotá y juntos gobernaremos la ciudad", afirmó Héctor Pardo, pastor de la iglesia Tabernáculo de la fe.



Finalmente, resaltaron en el encuentro histórico que se vivió con todos los pastores de las diferentes iglesias en la ciudad. "Estamos comprometidos con esta causa como iglesia. Que todas las iglesias nos sentemos alrededor de un candidato es único y como dice nuestro pastor, es porque Dios está detrás de esto”, señaló Juan Pablo Landínez, pastor representante de la Iglesia El lugar de su Presencia.



Durante el encuentro, Miguel Uribe Turbay, candidato del movimiento Avancemos, agradeció el apoyo y destacó el papel de las iglesias en el desarrollo social.



“Aquí estamos representados muchos bogotanos sin importar partidos. Compartimos una convicción por esta ciudad y por este país. La Iglesia llega donde no llega el estado. Vamos a hacer equipo por Bogotá. Me siento agradecido con ustedes, con su apoyo y trabajo”, manifestó Uribe Turbay en el encuentro.



Además, recalcó cuáles son esas acciones que él adelantará para apoyar la labor de las iglesias, con el fin de avanzar. "Como secretario de gobierno creé la primera política pública de libertad religiosa para Bogotá, porque reconozco la gran labor de las iglesias y su aporte a la ciudad. Como alcalde y con el trabajo conjunto con todos ustedes la pondré en marcha promoviendo y visibilizando los proyectos de los líderes y entidades religiosas", sostuvo el candidato.

REDACCIÓN BOGOTÁ