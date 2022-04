La Iglesia del 20 de Julio, en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá, es uno de los lugares tradicionales de la capital para celebrar la Semana Santa. En este 2022, la Iglesia ya confirmó la programación presencial y virtual de actividades.



Miércoles Santo

Eucaristía por lo enfermos: 10 a.m.

- Transmisión por redes sociales



Eucaristías: 8 a.m., 11 a.m., 12 m. y 4 p.m.

- Se transmite la de las 12 m.

Jueves Santo

Eucaristías: 8 a.m., 11 a.m., 12 m. y 4 p.m.

- Se transmite la de las 12 m.

Viernes Santo

Oración de Laúdes: 7 a.m.



Santo Viacrucis (plazoleta): 9 a.m.



Solemne Acción Litúrgica: 3 p.m.

-Pasión de Nuestro Señor

- Adoración de la Santa Cruz

- Comunión - Sermón de las Siete Palabras

- Excavación y procesión con el Santo Sepulcro



Adoración al Santo Sepulcro: desde las 9 p.m.

- Transmisión por las redes sociales

Sábado Santo

Oración de Laúdes: 7 a.m.

- Santo Sepulcro hasta las 11 a.m.



Concierto Banda Sinfónica Obra Salesiana del Niño Jesús (plazoleta): 12 m.



Procesión con la Dolorosa: 3 p.m.



Sermón de la Soledad: 4 p.m.



Solemne Vigilia Pascual: 8 p.m.

- Transmisión por redes sociales

Domingo de Resurrección

Eucaristías: 8 a.m., 9 a.m., 10 a.m., 2 p.m. 3 p.m. y 4p.m.



Procesión con el resucitado: 11:10 a.m.



Eucaristía Solemne: 12 m.

- Transmisión a las 8 a.m. y a las 12 m.

