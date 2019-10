El IDU restaura vía que une Usme con Sumapaz

La Troncal Bolivariana fue intervenida y pavimentada en una obra que tardó 19 meses y que beneficiará a 17 veredas.



El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) pavimentó y reconstruyó una vía que conecta a las localidades de Usme y Sumapaz y que resulta ser la unión entre la Bogotá rural y la Bogotá urbana.

Las proyecciones de la Secretaría Distrital de Planeación señalan que en Sumapaz viven 7.711 personas. Aquellos que se verán beneficiados pertenecen a 17 de las 29 veredas de la localidad.



Según explicó el IDU, el tramo intervenido va desde el kilómetro 21 hasta el kilómetro 28 de la Troncal Bolivariana. El proyecto no incluyó la parte de la vía que se encuentra dentro del área protegida por Parques Naturales de Colombia, que “por normativa quedó como vía rural sin pavimento, pero con afirmado de arena”, según informó el IDU.



El dinero total invertido en la obra fue de 5.899 millones de pesos.

“Esta vía no tenía pavimento y llevaba casi una década sin ser intervenida. Estaba llena de altibajos y, prácticamente, mantenía incomunicados a los habitantes de esta localidad”, dijo la directora del IDU, Yaneth Mantilla.



Por su parte, la alcaldesa local de Sumapaz , Francy Liliana Murcia, resaltó la importancia de la obra. Dijo que este proyecto “estaba hecho para garantizar a los campesinos y campesinas de Sumapaz un acceso rápido y eficiente a la localidad”.



También explicó que no es fácil llevar a cabo la gestión que se debe hacer para restaurar y pavimentar vías rurales.



En el caso de Sumapaz, la Troncal Bolivariana no había podido ser intervenida debido a que los recursos que disponía la localidad no alcanzaban para realizar una obra de alto impacto por las dificultades que tiene esta zona en temas de acceso.



“Lo que hicimos con el IDU fue que Sumapaz entregó una porción del presupuesto para que se arreglara el tramo desde Usme”, dijo Murcia. Los arreglos en este trayecto incluyen filtros y cunetas, que evitan que la vía se inunde o se deteriore cuando tiene contacto con el agua.



Asimismo, la directora del IDU afirmó que el recorrido entre Usme y Sumapaz ahora se podrá hacer una hora y 15 minutos, beneficiando tanto a los visitantes como a los residentes de la localidad.



Esta obra también permitirá que las personas viajen hacia el Parque Nacional Natural Sumapaz, que alberga en su territorio el que es catalogado como el páramo más grande del mundo.



Según la alcaldesa local de Sumapaz, la restauración de la Troncal Bolivariana permitirá que los habitantes de la localidad gasten 40 minutos menos que antes, cuando debían hacer el recorrido por la vía destapada.



“El desarrollo económico se da cuando tenemos vías buenas. En esa medida, la gente tiene la posibilidad de sacar sus productos en los vehículos sin que se vean afectados por el mal estado de la malla vial”, explicó Francy Liliana Murcia.



Sumapaz es la localidad menos poblada y al mismo tiempo la más grande de Bogotá, pues tiene una extensa área rural. Su territorio mide un total de 780 km² y es casi que un pulmón para la Bogotá urbana.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @BogotaET