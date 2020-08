IDU espera ponerse al día con obras de valorización en 2023

El compromiso del IDU es contratar de acá al 2023 todas las obras por valorización, incluso aquellas que están pendientes desde 1995. Diego Sánchez, director de la entidad, explica en detalle cómo van los proyectos y el recaudo de esta contribución.



(Le recomendamos: ¿Quitar puentes peatonales?, la nueva pregunta urbana)

¿Cómo van los proyectos por valorización?

​

El acuerdo 724 de 2018 estableció 16 obras. En el momento en que se aprobaron se estimó que podrían costar 700.000 o 750.000 millones de pesos. El recaudo se proyectó en alrededor 930.000 millones. Durante el 2019 se adelantó el cobro y hoy hemos recaudado aproximadamente 643.000 millones. Unos 44.000 contribuyentes no han pagado o estaban pagando por cuotas y dejaron de pagar. Cuando empezó la pandemia, a estas personas les suspendimos el cobro varias veces. Lo pasamos para julio, para agosto, incluso ahora hay gente que todavía tiene plazo para ponerse al día.

A las personas que estaban en cobro coactivo por valorizaciones anteriores, les dimos espacio para que se acogieran hasta el 29 de julio al pago en 12 cuotas iguales y sin intereses. Si no se pusieron al día, hay otra posibilidad hasta el 29 de octubre, para seguir pagando por cuotas.



¿Cuántos se acogieron?

​

A esa forma de pago se acogieron 6.000 en total.



¿Para cuántas obras es la última valorización?



Tenemos previsto 16 obras, 15 a cargo del IDU y una de la Secretaría de Cultura, que es la construcción del Centro de la Felicidad en El Retiro.



¿Cuáles son las 15 obras?



Son cinco obras viales y 10 de espacio público, que incluyen nuevos andenes y ciclorrutas. Esas obras están en el eje Cedro y el eje Córdoba, desde Los Héroes hacia la 170. Y hay cinco vías importantes.

(Le puede interesar: ¿Para qué son los 10,79 billones que pide la Alcaldía de Bogotá?)

¿Qué está contratado?

​

Tienen contrato firmado los andenes de la autopista Norte, entre Los Héroes y la 128. Venía de la administración anterior y arranca la construcción en marzo del próximo año. Está contratado el canal Córdoba, entre la 128 y la 170, incluye andenes, alameda y ciclorruta. También arranca en marzo. El tercero firmado es el puente de la peatonal de la calle 9.ª con 112. La obra arranca en octubre. La cuarta se adjudicó el jueves y es la 116, entre carrera 9.ª y avenida Boyacá. Todos los otros de andenes y ciclorrutas, como el canal Molinos, 92 y 94, las conexiones transversales de la 79 B, la 83 y la 85, están en licitación y se adjudican esta semana, se hace la evaluación de las ofertas. Las otras siete tendrá contrato antes de un mes.

Diego Sánchez, director del IDU. Foto: IDU Bogotá

(Además: La parte II del ‘Plan Marshall’: obras como motor económico)

¿En qué están los proyectos viales?

​

Son cuatro en el norte y uno en la zona industrial. Los cuatro del norte son la avenida 19, entre calle 127 y calle 134. Se va a reconstruir, es una vía con ondulaciones y la ciclorruta no tiene continuidad, no tiene buenos andenes en el costado oriental. La calle 134 desde la carrera 9.ª hasta la autopista Norte también tiene muchos problemas. Va a tener andenes nuevos. Ahí, en la 134 arranca una vía, la carrera 15. Después del Country Club, hasta la 153, se van a mejorar las dos calzadas, va a tener ciclorruta y espacio público.



Y la cuarta es la avenida La Sirena o calle 153, al lado del Carmel Club. Solo existe una calzada y vamos a construir la segunda y el segundo puente sobre la autopista, para darle continuidad a la 153. Entonces, vamos a tener conexiones desde la 7.ª hasta la Boyacá. Lo que falta hoy es el tramo de la Autonorte a la Boyacá, que lo vamos a contratar. Y lo último es la reconstrucción de muchas vías, más de 140, en la zona industrial, en el barrio Montevideo.



De esas cinco obras vamos a contratar los estudios y diseños, esas son las que están atrasadas, de las 16 obras, y las otras 11 ya tienen o contrato firmado o por firmar.

(Le sugerimos: Parqueo en vía, primero se hará prueba piloto)

Estamos trabajando para lograr que en estos cuatro años se completen las obras pendientes. Los cronogramas y presupuestos buscan que se puedan construir en su totalidad FACEBOOK

TWITTER

Hay obras pendientes de valorizaciones de años anteriores, ¿cuándo se van a contratar?

​

Estamos trabajando para lograr que en estos cuatro años se completen esas obras. Los cronogramas y presupuestos que se han hecho en el plan plurianual de inversiones buscan que se puedan construir en su totalidad.



¿Cuántas obras son las que están pendientes?

​

Del acuerdo del año 95 hay dos proyectos que no se han hecho, la calle 45 entre carreras 5.ª y 13. Ese proyecto ha tenido una compra de predios demorada y muchos tienen procesos de expropiación judicial. Y hay un par vial de las carreras 17 y 18 entre 19 y 13.



Del acuerdo 180 del año 2005 está la avenida Mariscal Sucre, entre calles 19 y 62. Hay varios tramos que no se han hecho. Del acuerdo 523 del 2013 hay varias que ya se han hecho, como La Sirena, entre la 9.ª y la 19; la Boyacá, entre 170 y 183, que está contratada y no ha iniciado. La avenida San Antonio, que es la 183 entre la 72 y autopista Norte, ya está construida. El puente sobre la autopista con 183 también ya se construyó. El puente de la avenida José Celestino Mutis con Boyacá lo vamos a entregar en diciembre. La avenida José Celestino Mutis desde la Constitución hasta la Boyacá está avanzada en un 80 por ciento, y se entregará en diciembre. Hay otras que están para contratar en los próximos años.

GUILLERMO REINOSO

Editor de Bogotá