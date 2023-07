En medio de la polémica que aún persiste por el proyecto del corredor verde en la carrera 7.ª, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) decidió continuar con el proceso de contratación y hoy tiene previsto abrir formalmente la billonaria licitación.

La apertura se da más de siete meses después de que la Alcaldía esperaba hacerlo –el objetivo era abrir licitación a finales de 2022 y adjudicar entre febrero y marzo pasados–, pero se aplazó luego de que en diciembre se conocieron los diseños definitivos, los cuales activaron las críticas de vecinos de la carrera 7.ª, expertos, colectivos, gremios y políticos. De hecho, se han llevado a cabo movilizaciones en contra de la iniciativa.

Sin embargo, el director del IDU, Diego Sánchez Fonseca, considera que alrededor del corredor verde ha habido “desinformación” y “mitos”, y asegura que se trata de “un proyecto muy bien pensado, muy bien diseñado y muy trabajado con la ciudadanía”.

Hoy, el proyecto por la carrera 7.ª, cuyo costo total asciende a 2,5 billones de pesos, incluyendo el valor de las interventorías, ya ha sufrido ajustes, producto, precisamente, de las nuevas discusiones que se generaron.



Si bien el concepto del original se mantiene (con buses eléctricos, estaciones abiertas y amplias zonas verdes y peatonales), los diseños actuales contemplan además deprimidos, puentes vehiculares de dos carriles –por ejemplo, el de la 92 era solo de un carril– y más intersecciones y pasos peatonales.



“Están, por ejemplo, las decisiones sobre el mejoramiento de las intersecciones de la avenida Circunvalar y se descartó la carrera 11. Todo esto se concilió y construyó en la versión definitiva, fundamentados en las discusiones con la ciudadanía”, dice Juan Pablo Caicedo, gerente del proyecto Corredor Verde, quien no duda en afirmar que “ha sido un trabajo muy intenso de tres años y medio” y que hoy se tiene “un proyecto muy sólido que mejora las condiciones de esta vía que necesita una intervención hace más de 25 años y siempre naufraga”.

Facebook Twitter Linkedin

Corredor Verde. Foto: IDU

El funcionario se refiere a que en los últimos cinco lustros no han prosperado siete iniciativas que buscan resolver los problemas de movilidad de esa emblemática vía del borde oriental de la ciudad. Allí se ha propuesto construir metro, tranvía, troncal de TransMilenio y ahora el llamado corredor verde.



Tal vez el tema más crítico que ha tenido el proyecto sea el carril único entre las calles 92 y 32, sentido norte-sur, que no permite el tránsito continuo entre Chapinero y el centro de la ciudad, sino que servirá para el acceso de vehículos particulares. Y ante las dificultades para el ingreso de automotores de abastecimiento y logística que tenía ese carril, de unos 3 metros de ancho, los ajustes de los diseños plantean 33 sitios en bocacalles que servirán para el parqueo.



Cabe recordar que el corredor verde es parte de la red de metros de Bogotá, junto con las líneas 1 (en ejecución) y 2 (en proyecto). De hecho, es una de las vías alimentadoras, lo mismo que las troncales de TransMilenio de la 68 y la Ciudad de Cali, que están en construcción.



Según Caicedo, el proyecto ya cuenta con casi el 90 por ciento de los predios adquiridos, incluidos los tres de propiedad del fideicomiso del desarrollo urbanístico Lagos de Torca. Esos terrenos están localizados entre las calles 197 y 200 y entre las carreras 7.ª y 9.ª.

La falta de este gran lote había llevado a la Personería distrital a hacerles un llamado al Instituto y a la Alcaldía. No obstante, la entidad indica que desde el pasado 28 de julio empezó con el fideicomiso el trámite de entrega anticipada de esos inmuebles.

Cinco licitaciones



Los prepliegos del proyecto de corredor verde fueron publicados hace unos 20 días en el Secop, la plataforma de contratos del Estado y según la entidad distrital ya han mostrado interés más de 10 firmas, entre nacionales y extranjeras, principalmente de China y España.



Los 22 km de longitud que tiene el corredor sobre la carrera 7.ª entre las calles 24 y 200 serán divididos en cinco grandes sectores e igual número de licitaciones. El primero comprende entre las calles 24 y 76. En este tramo se encuentra la conexión con la primera línea del metro, a la altura de la calle 72, entre las carreras 7.ª y 13.



Una segunda licitación será de la calle 76 a la calle 99. En esta zona del centro y Chapinero estarán los pasos deprimidos de las calles 85 y 92. Y el tercer tramo, entre las calles 99 y 200, se adjudicará en tres contratos: uno entre la 99 y la 127, otro entre la 127 y la 183 y otro más entre la 183 y la 200. En este último estará el patio portal, localizado en entre las calles 197 y 200 y las carreras 7.ª y 9.ª.



La idea de la Administración Distrital es adjudicar en octubre próximo y firmar el contrato y el inicio de obras en noviembre. Luego seguirán ocho meses de la fase de preconstrucción, que, según el IDU, busca que el contratista “se pueda apropiar de los diseños”. Así, si el proceso logra continuar sin mayores tropiezos, la construcción del corredor verde sobre la carrera 7.ª podría estarse iniciando en julio de 2024 y la ejecución tomaría 36 meses, hasta julio de 2027.

‘Paquete de obras reduce los tiempos de viaje’

Facebook Twitter Linkedin

Juan Pablo Caicedo, gerente del proyecto del Corredor Verde. Foto: archivo particular

¿Cuáles son las mejoras para el vehículo particular?

​

El proyecto plantea soluciones a desnivel en las calles 127, 100 con 7.ª y en la 92 y 85 con Circunvalar; además de nuevas orejas en la 134 y 147 y el ensanchamiento del perfil entre la calle 183 y la 200, donde la 7.ª tiene hoy un carril por sentido y vamos a pasar a dos carriles.



¿Por qué no se necesita una vía de la 92 a la 32?

​

Si tuviéramos más espacio en Chapinero garantizaríamos los dos carriles, pero eso no es posible, y el peatón, el ciclista y el usuario del transporte público son más el 80 % de los viajes y deben llevarse la mayor cantidad del espacio. Donde no tenemos espacio estamos generando mejores alternativas en otros corredores, mejorando la operación de la 11, reduciendo el 70 % de la flota de buses, y mejorando de manera drástica la infraestructura de la Circunvalar para que sean muy buenos corredores de desvíos.



¿Cómo se solucionan los puntos de la 92 y 85?

​

Por fin, las personas que vienen de norte a sur o de La Calera o barrios altos de Chapinero y Usaquén van a poder bajar y tomar la carrera 7.ª o seguir por la Circunvalar mucho más rápido. Ese paquete de obras de la calle 100 (plan parcial El Pedregal) y la 92 y la 85 con Circunvalar nos va a permitir reducir los tiempos de viaje de los vehículos particulares de 45 a menos de 10 minutos.



¿La Circunvalar tiene realmente capacidad?

​

Tiene capacidad remanente para recibir los 700 u 800 viajes que prevemos se van a desviar por ese corredor.



¿Se bloqueará el oriente del occidente?



No. En Chapinero se generan opciones nuevas de atravesar el corredor de oriente a occidente, en las calles 30, 33, 51, 62 y 64. Van a facilitar que los usuarios puedan moverse entre la Circunvalar, las carreras 5.ª, 7.ª, 9.ª, 11 y la 15. Y todos los usuarios y dueños en la 7.ª van a poder ingresar a sus garajes por el carril de occidente de acceso.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR DE BOGOTÁ

@guirei24