IDU abre convocatoria de empleo para gente sin experiencia

A través de contratistas, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) anunció varias ofertas para personal no calificado que pueda trabajar en la construcción de la vía avenida Laureano Gómez, entre avenida Calle 170 y la calle 193 en Bogotá, ubicada en la localidad de Usaquén (Bogotá).

Si está interesado en aplicar a estas ofertas de empleo debe acercarse al punto del IDU ubicado en la carrera 9 con calle 183 al costado oriental, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.



