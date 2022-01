El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunció que ningún privado se presentó a la convocatoria para realizar la temporada taurina 2022 en la ciudad, por lo que esta quedó desierta y en consecuencia no habrán corridas de toros este año en la capital.

De acuerdo con Blanca Durán, directora del IDRD, "cumpliendo con lo sentencia de la Corte Constitucional y con la ley abrimos convocatoria para la temporada taurina 2022 de la plaza de toros de Bogotá. A pesar de que esta se abrió hace más de un mes, ningún solicitante se presentó y por eso hoy fue declarada desierta".



La funcionaria también dijo que "queremos agradecer a todos los que estuvieron pendientes de la convocatoria, pero sobre todo, informarle a todos los animalistas que Bogotá y sobre todo esta alcaldía sigue comprometida con la protección y el bienestar animal".



Por su lado la candidata al senado por Coalición Alianza Verde Centro Esperanza, Andrea Padilla, dijo que "Por primera vez en Bogotá, la licitación para hacer la temporada taurina quedó desierta. Gracias a nuestro Acuerdo 767 de 2020 “por el cual se desincentivan las prácticas taurinas”, este año no habrá tortura ni matanza de toros en la plaza de la Santamaría.



Justamente este acuerdo al que hace referencia Padilla, contempla que:



- No se podrán usar instrumentos que laceren, corten, mutilen, hieran, quemen

o lastimen en cualquier forma a los animales, lo que equivale a la prohibición

de usar cualquier instrumento de tortura.



- No se podrá matar a los toros como parte del espectáculo.



- El organizador deberá destinar el 30 por ciento del espacio de la publicidad para

informar del sufrimiento que padecen los animales en las corridas de toros.



- Todos los gastos de operación de los eventos taurinos serán asumidos por

el organizador.