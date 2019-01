Identifican a tres personas baleadas en Ciudad Bolívar

Como Jorge Estieven Monroy, de 18 años; William Enrique Martínez Acuña, de 25, y Juan David Cartagena Salazar, de 36, fueron identificadas tres personas asesinadas en la madrugada del miércoles en una de las empinadas calles del barrio Altos de La Estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Dos de las tres víctimas alcanzaron a ser trasladadas al hospital de Meissen, pero minutos después fallecieron, según dijeron las autoridades.



La otra persona murió a pocos metros del sitio del ataque y a una cuadra de su casa. Se trató de Jorge Estiven Monroy.

Su padre, quien lleva su mismo nombre, manifestó que su familiar se dedicaba a la construcción. “Como no hay mucho trabajo por esta época, en la mañana del día del crimen estuvo en la casa y en la tarde decidió salir para darse una vuelta con sus amigos. Cuando se encontró con ellos se tomó algunas cervezas. En el sitio (carrera 74 con calle 63 sur) no hay cámaras de seguridad. Estamos esperando que las autoridades investiguen quiénes son los responsables”, dijo.



De Jorge se estableció que era el menor de la familia y aún no tenía cédula.



Según su mamá, recientemente había sacado su contraseña. “Escuché cinco tiros y a los pocos minutos una vecina llegó hasta la casa y me dijo que a mi hijo lo habían asesinado. Así me enteré de lo que pasó”, aseguró la mamá de Jorge al Noctámbulo de Citynoticias.

El crimen se registró en el barrio Altos de La Estancia FACEBOOK

TWITTER

Sobre las otras dos personas muertas, Jorge manifestó: “De los muchachos que acompañaban a mi hijo no sé mucho, solamente a uno lo había visto en dos ocasiones por el barrio”.



El coronel William Zubieta, comandante de la estación de policía de Ciudad Bolívar, dijo, en comunicación con EL TIEMPO, que están investigando los móviles y las circunstancias que rodearon el crimen de estas tres personas.

Aumentaron cifras

Cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal señalan que en el 2017, en Ciudad Bolívar fueron asesinadas 215 personas, mientras que en el 2018 fueron 249, de estas 230 fueron hombres y 19, mujeres. Es la localidad de la ciudad que registró más homicidios el año pasado.



JOHN CERÓN

@CeronBastidas