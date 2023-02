Aunque los datos revelados por la Secretaría de Seguridad de Bogotá mostraron que 11 de los 12 delitos de alto impacto que son medidos mes a mes en la capital del país obtuvieron mejoras significativas durante el cierre del 2022, e incluso al final de enero de este año; lo cierto es que hay delitos como el hurto a personas, de celulares, a establecimientos comerciales, vehículos y residencias que siguen golpeando con mayor fuerza a determinados sectores de la ciudad.



En EL TIEMPO, y a partir de información recopilada por la Fiscalía seccional Bogotá, mapeamos las zonas con mayor injerencia de actores criminales y los delitos más recurrentes en dichos lugares. Por ejemplo, en el caso del hurto a personas la localidad más afectada es Suba que concentra el 10,87 por ciento de los hurtos denunciados este año.



Allí, en el barrio Villa Elisa se han registrado 237 hurtos a personas, luego en Villa Maritza que acumula 42 casos, San Pedro III con 33 robos, San Pedro II Sector que ya tiene 31 y Prado Veraniego con 13. Aunque, al sumar todos estos casos, se evidencia que Suba es la localidad donde más se cometen hurtos, lo cierto es que, el barrio de la ciudad donde más se roba no está en esta localidad.

Según la información de la Fiscalía, el barrio más peligroso en cuanto a la modalidad de hurto a personas, es Santa Rosita, en la localidad de Engativá, y que hasta el lunes pasado, ya sumaba 256 hurtos. Luego, Villa Elisa, en Suba, Bosque Calderón en Chapinero donde han robado 191 veces en lo que va de este año y, finalmente, el barrio Puente Aranda, de la misma localidad, y Tintalito II en Kennedy, que acumulan 157 y 149 robos respectivamente.



El director de las Fiscalías Seccional Bogotá, José Manuel Martínez, señaló que la entidad ha priorizado la lucha contra el hurto en el 2023 y que por orden del Fiscal General de la Nación, se han dispuesto todas las capacidades de la seccional para combatir los robos que tiene acorralados a los habitantes de estos sectores.



“Trabajamos con la Policía, la Sijín, la Sipol y con inteligencia y el CTI, para focalizar y capturar a todos los actores criminales que están en esas localidades”, señaló Martínez.

Ahora, la Fiscalía también ha venido advirtiendo que son muy pocos los capturados por hurto los que alcanzan a llegar ante la ley.

Por ejemplo, durante 2022, se registraron 121.549 casos de hurto, de ellos, solo 7.246 fueron presentados ante la justicia y solo 1.599 fueron cobijados con una medida de aseguramiento. Lo que quiere decir que el resto de casos quedan impunes y los delincuentes siguen en las calles acechando a los ciudadanos y cometiendo los mismo delitos.



El ente de control señaló que este bajo porcentaje de judicializaciones se da por tres factores: primero, no se hace una adecuada recolección de elementos materiales probatorios. Segundo, la conducta no configura fines constitucionales y, tercero, la captura se declara ilegal a causa de un mal procedimiento policial.



“Nosotros venimos trabajando para que los elementos probatorios se recauden dentro de las 36 horas (...), entonces cuando un juez da la libertad, en un 40 por ciento, es porque no existe el material probatorio y sin pruebas no se puede llevar a nadie ante un juez” explicó Martínez.

No paran las muertes

Otro de los grandes problemas con los que han tenido que luchar las autoridades durante los últimos tres años es con el aspecto cambiante de los homicidios en la ciudad y la reconfiguración de las bandas criminales que atizan este delito.



Tan solo en lo que va de este año ya se han encontrado 12 cuerpos sin vida con características de tortura y/o violencia. Sin embargo, este no es el único conteo de muertos que hay en la ciudad.



Según los datos conocidos por este diario, tan solo en lo que va del año, en Ciudad Bolívar, se han reportado seis homicidios por disputa de territorios del narcotráfico y otros 10 en medio de casos de sicariato. Siendo esta, la localidad más violenta en términos asesinatos por disputas entre bandas del multicrimen.

Ahora, en el caso de Kennedy y Bosa el drama es compartido, pues los homicidios violentos por temas relacionados con estupefacientes se dan exactamente en la frontera territorial que divide a las dos localidades.



Allí se han registrado 12 de estas muertes violentas; mientras que, en el caso de homicidios por sicariato, el conteo llega a cuatro para Kennedy y tres para Bosa.



Finalmente, es Engativá la tercera localidad que prende las alarmas frente al sicariato, pues hasta el momento, ya completa siete casos de este delito, eso sin contar las otras cinco muertes que comparte con Suba por temas relacionados al control y la comercialización de drogas en esos sectores.



Frente a esto, el secretario de Seguridad de Bogotá, Óscar Gómez Heredia, señaló que son 15 las organizaciones delincuenciales dedicadas al multicrimen las que ya están fichadas tanto por la Policía como por la Fiscalía para ser impactadas durante este año, incluso, se habla de la fase tres para desmantelar una de las más poderosas que ha extendido sus tentáculos por todo el territorio de Kennedy, Bosa, Soacha y Ciudad Bolívar.

