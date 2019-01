Un patrullero y su yerno fueron víctimas de hurto por extranjeros

Por robarle sus celulares, resultaron heridos un patrullero de la Policía Metropolitana y su yerno, quienes salieron a las 11:45 de la noche de una reunión familiar en la localidad de Suba.

"Estábamos saliendo de la casa de mi cuñado y fuimos abordados por nueve personas. Salimos a cuadra y media, y nos atacaron con botellas y palos", mencionó Diego García, una de las víctimas y yerno del patrullero.



La golpiza les dejó graves heridas y varios días de incapacidad. "Tuve una sutura al lado de la oreja derecha, con nueve puntos y me pegaron dos botellazos en la cabeza, por lo que me cogieron cuatro puntos, me dieron 16 días de incapacidad", afirmó al servicio informativo de 'Citynoticias' una de las víctimas.



Según García, el patrullero se encuentra en reposo, con 25 días de incapacidad, tras sufrir una fractura en el tobillo.



"Gracias a Dios, pese a la paliza, hoy estamos contando la historia", expresó la víctima.



Hasta la fecha, dos de los presuntos atracadores se encuentran detenidos por las autoridades, mientras que las víctimas piden que se haga justicia.

REDACCIÓN BOGOTÁ