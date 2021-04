Hurto de motos: alarma en Bogotá por nuevo repunte del delito

Hasta el año pasado, el único delito de alto impacto que venía creciendo en Bogotá era el hurto de bicicletas, pero en este 2021 se sumó también el robo de motocicletas. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, entre enero y marzo pasados se reportaron 994 hurtos de estos vehículos en la ciudad, es decir, un promedio de 33 casos por día. Esto representa 88 denuncias más que en el mismo periodo de 2020, para un incremento del 9,7 por ciento.

Hugo Acero, secretario de Seguridad, explica que el aumento en las cifras se debe a que en marzo de este año, a diferencia de ese mismo mes del año pasado, cuando la ciudad estuvo 11 días (desde el 20) en confinamiento por las cuarentenas a causa de la pandemia, los bogotanos se pudieron movilizar normalmente. Pero hay que recordar que en enero pasado, en Bogotá hubo cuarentenas por localidades y generales durante los fines de semana.



Sin embargo, la comunidad de moteros asegura que son muchos más los casos de hurtos que se presentan y que los datos del Distrito no reflejan la realidad de este delito. SOS Motocultura y el Observatorio de Seguridad Ciudadana, colectivos de motociclistas en la capital, estiman que a la semana reciben reportes de entre 80 y 90 casos, muchos de los cuales no son denunciados ante las autoridades y, por tanto, no aparecen en los registros de la Policía ni de la secretaría.



Esos robos (los no denunciados) están relacionados con secuestros con fines extorsivos, principalmente, y desguace. Por eso, solo aparecen publicados en redes sociales para alertar a los grupos de reacción de motociclistas que se han creado y que en estos casos actúan como una especie de escuadrones de búsqueda. Esos grupos también operan ante emergencias por accidentes automovilísticos.



Miguel Forero, presidente de la Fundación SOS Motocultura, dice que el subregistro se debe a que los propietarios no están denunciando porque tienen la expectativa de recuperar el vehículo con el pago de un rescate, que puede ir entre 500.000 y 3 o 4 millones de pesos, dependiendo de la marca y modelo de la moto.



Y porque, además, les parece que la denuncia es un proceso demorado y cuando lo hacen no ven acciones inmediatas para recuperar el vehículo. También existe el temor de que si reportan, pierden toda posibilidad de recuperarlo.



Motocultura maneja una base de datos de cerca de 10.000 motociclistas en la ciudad y conoce de los robos por el seguimiento que hace a los casos que son publicados por las víctimas en Facebook y en grupos de WhatsApp.



David Agudelo, gerente operativo de Self Security, empresa experta en seguridad y rastreo de vehículos, calcula que cada día en Bogotá se pueden robar entre 40 y 70 motocicletas y que detrás de ese delito hay bandas tanto de colombianos como de extranjeros.



Características del delito



En Bogotá, las motos son robadas, principalmente, bajo la modalidad de halado –cuando las dejan en bahías y andenes– y atraco (se viene presentando cuando el motociclista llega o está saliendo de su vivienda o incluso en los semáforos), oportunidad y engaño.



En 2020, en el Runt había 518.536 motocicletas registradas en la ciudad, cerca del 38 por ciento del parque automotor. Estos vehículos son usados, principalmente, por personas de estratos 2 y 3. Según la Encuesta de Movilidad 2019, en ellos se hicieron 741.072 viajes diarios (4,8 %).



Antes de la pandemia del covid-19, de acuerdo con el gremio de moteros, las marcas más perseguidas por las bandas eran las de alto cilindraje, KTM, Pulsar, AKT y Yamaha, pero luego el fenómeno se extendió a todo tipo de motocicletas, incluso las de los domiciliarios.



Cifras de la Fundación Futuros Urbanos, indican que el hurto de motos venía en crecimiento en 2018 y 2019, con 3.997 y 4.159 casos, respectivamente, y se redujo un poco en 2020 (cuando en la ciudad hubo restricciones a la movilidad y cuarentenas). En ese año se reportaron 3.615 casos, pero ahora parece estar tomando fuerza.



En lo que va de este 2021 se han denunciado 994 hurtos, de los cuales cerca del 60 por ciento se reporta en cinco localidades: Kennedy (una de las dos con más presencia de este parque automotor), Suba, Bosa, Engativá y Ciudad Bolívar.



Ómar Oróstegui, director ejecutivo de Futuros Urbanos, dice que en los últimos años “preocupa el crecimiento del uso de armas: 73 por ciento para el caso de armas blancas y cortopunzantes y 14 por ciento para armas de fuego”.



También llama la atención por el aumento de los casos en los cuales las víctimas son mujeres, con un aumento del 48 por ciento. No obstante, en el último trimestre hay una reducción, de 480 casos en el mismo periodo de 2020 a 122 a marzo de 2021.



Ante el incremento de las cifras en el último trimestre, el experto en seguridad Ariel Ávila dice que el hurto de motos viene en ascenso en términos “relativamente normales” y que es consecuencia del aumento del parque automotor, la poca seguridad en las calles, el gran mercado de autopartes y la venta de vehículos robados en otras zonas del territorio colombiano.



“Nadie sabe qué tan grande es la extorsión, pero está ocurriendo y cada vez es más común, y ahí hay un subregistro grande”, indica Ávila, quien asegura que esta es una modalidad muy utilizada por la delincuencia en Venezuela y México. En Ciudad de México, por ejemplo, el robo de motos creció un 16 por ciento en 2020, según el portal Ahorraseguros.com.



Ante esto, David Ballén, del Observatorio de Seguridad Ciudadana, asegura que la extorsión es un negocio más lucrativo para las bandas de delincuencia que desguazar, debido a que en cuestión de pocas horas logran el pago de un rescate.



Para José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio de la Universidad Nacional, con las motos se presenta una situación muy parecida a la de las bicicletas, que por su “fácil transabilidad se ha generado un mercado tanto en la legalidad como en la ilegalidad”.



Cómo enfrentar el delito



Ante el aumento del hurto de motocicletas, David Ballén reclama una política pública y acciones concretas de las autoridades distritales para enfrentar a las bandeas dedicadas a ese delito, como ocurre con el robo de bicis. En esto coincide Daniel Villaveces, gerente de Ridepro, empresa experta en capacitación de motociclistas.



Villaveces considera que falta voluntad de las autoridades y acciones articuladas y adecuadas para atacar el flagelo, como sí las hay frente a las bicicletas. También dice que el gremio ha sido estigmatizado y tal vez por eso no se le da la misma importancia. “Cuando a una persona le roban la moto no solo la están dejando sin su medio de transporte, sino también sin su herramienta de trabajo y, por tanto, sin el sustento de una familia”, dice Villaveces.



Para Oróstegui es necesario reforzar las estrategias para desarticular las bandas que se dedican a este delito y judicializar, de manera ejemplar, a sus integrantes. Además cree que se deben fortalecer las campañas pedagógicas para que las personas eviten dejar sus vehículos en la calle y circular por sitios que pueden representar un riesgo.



El secretario de Seguridad les responde a los moteros y expertos que en la ciudad se vienen adelantando acciones contra el hurto de estos vehículos, pero que es necesario que las víctimas denuncien los casos ante la Sijín de la Policía, no solo que los publiquen en redes sociales.



En cuanto a la exigencia de dinero para el rescate, advierte que esa es una modalidad de extorsión, la cual debe reportarse ante el Gaula y que quien compra repuestos robados está promoviendo el delito.



Ávila añade que también es indispensable que los ciudadanos confíen más en las autoridades, pues es evidente que en este caso no hay confianza, y que lo ideal es que los propietarios inviertan en la instalación de chip de GPS, pero eso, advierte, “exige una inversión”.



Y Rojas dice que el delito hay que enfrentarlo reforzando las acciones contra las bandas delincuenciales, que las plataformas y empleadores exijan la comprobación de la propiedad de esos vehículos y, sobre todo, con mecanismos de autoprotección de los colectivos de moteros, como los grupos de reacción que se vienen creando.

Testimonios de víctimas de hurtos de motos

En 2 minutos me robaron

Alejandra* estaba pagando una Pulsar por cuotas que le servía de medio de transporte para su trabajo como distribuidora de diferentes productos y como coordinadora de cursos teóricos para motociclistas.



Ella llegó a una casa en Diana Turbay y, aunque la dejó estacionada con seguro, se le desapareció. Reportó el hurto en los grupos de reacción de moteros y recibió una llamada en la que le pedían un rescate.



Durante la negociación exigió pruebas, pero solo le decían que la tenían en un parqueadero. Entonces decidió no pagar, esperanzada en que el seguro cubriera el valor. Sin embargo, solo le reconocieron 4 millones, cuando la moto cuesta más de 9 millones. Ahora, Alejandra optó por una más pequeña y barata.



*Nombre cambiado por solicitud de la víctima.

Dejé la moto en una bahía y se la llevaron

Eran las 9 a. m. de un viernes, Daniel* se dirigía a una farmacia de su IPS en el Olaya Herrera. Allí había una bahía llena de motos y este empleado de un call center no vio problema en dejar la suya. Además, había una fila que salía a la calle y podía echarle un ojito.



Pero se distrajo con una conversación de unos hombres que estaban adelante y cuando miró ya no vio la Pulsar 180 por la que pagaba un crédito. Publicó el hurto en un grupo de WhatsApp de moteros y fue a un CAI, y mientras le tomaron los datos y una patrulla salió a hacer la ronda, los delincuentes huyeron.



Él no recibió la llamada pidiendo rescate. Con dolor, Daniel dice que la moto se perdió y él quedó con una millonaria deuda y ahora se moviliza en una KTM.



*Nombre cambiado por solicitud de la víctima.

Se confió en el candado

Sebastián Martínez siempre se confió en que su Pulsar NS 200, avaluada en más de 10 millones de pesos, tenía candado de guaya y no se la iban a robar. Pero el 23 de marzo eso no fue obstáculo para los ‘haladores’. Ese día fue a cumplir una cita médica en Kennedy y dejó el vehículo al frente. Cuando regresó ya no estaba.



Publicó la pérdida en redes sociales y en un grupo de moteros, pero no recibió ninguna llamada. Y si lo hubieran contactado, no habría pagado por el rescate, porque dice que con el seguro y esa plata completaba para otra moto.



Ya puso la demanda y espera la respuesta de la aseguradora. Mientras eso sucede, se moviliza en TransMilenio, aunque le toma más tiempo ir al trabajo, en la calle 153.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

​En Twitter: @guirei24